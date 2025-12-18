快訊

研究：大國追求經濟成長 也落實大量減碳

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
在全球經濟成長佔46%的國家中，他們在追求經濟擴張的同時，也大幅度減少了全球碳排放。（Photo by Chris LeBoutillier on Unsplash under C.C License）
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

全球經濟大國成功減少大量碳排放！英國能源與氣候情報機構報告指出，在全球經濟成長佔46%的國家在追求經濟擴張的同時，也大幅度減少了全球碳排放，而該趨勢集中在全球南方的主要碳排放國中。如今，漸少碳排放對於實現《巴黎協定》的氣候目標至關重要。

全球碳預算數據

衛報》報導，根據英國能源與氣候情報機構 (ECIU) 的報告，在以消費為基礎的GDP成長中，全球經濟成長佔46%的國家已實現大量碳排放減少，該趨勢自2015年以來持續成長，並集中在全球南方的主要碳排放國中。

最新的全球碳預算數據顯示，全球經濟成長與碳排放脫鉤成為已開發經濟體的重要目標，而在擴大經濟規模並減少碳排放的國家中，英國、挪威和瑞士的脫鉤現象最為顯著。

據報導，作為全球最大的排放國，中國也正在大幅降低其經濟成長對煤炭和其他化石燃料的依賴。2015年至2023年間，中國基於消費的碳排放量僅成長了24%，該數據遠低於其主要經濟成長率，顯示出碳排放量逐漸趨於平穩。

實現碳排放脫鉤

歐洲新聞網》報導，「碳排放脫鉤」是指經濟成長與碳排放不增加的程度，並可以分為三個類別：排放量與經濟成長同步下降（絕對脫鉤）、排放量增速低於經濟成長增速（相對脫鉤）、排放量上升但經濟成長下降（完全脫鉤）。

如今，政府間氣候變遷專門委員會 (IPCC) 表示，在全球範圍內能否實現絕對脫鉤仍存在爭議，但打破經濟成長與二氧化碳之間的聯繫，對於實現《巴黎協定》的氣候目標至關重要。

【更多精采內容,詳見

碳排放 巴黎協定

研究：大國追求經濟成長 也落實大量減碳

全球經濟大國成功減少大量碳排放！

