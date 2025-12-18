勞保條例修法通過初審 政府每年撥補、負最後支付責任入法

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立院衛環委員會18日審議「勞工保險條例」第66條、第69條條文修正草案，召委廖偉翔宣布初審通過，並附帶兩項決議。此次修法明定政府撥補為勞保基金來源，其金額於修法後，視政府財務狀況，每年編列預算撥補；勞保財務由中央政府負最後支付責任，每三年定期檢討。

勞保條例第66條，初審由院版及立委廖偉翔、林月琴、王正旭、林淑芬、王育敏、陳昭姿、蘇清泉所提修正動議，修正通過。

第66條初審條文明定，勞工保險基金之來源如下：

一、創立時政府一次撥付之金額。

二、政府撥補之金額。

三、當年度保險費及其孳生之收入與保險給付支出之結餘。

四、保險費滯納金。

五、基金運用之收益。

六、其他財源挹注及相關收入。

第66條第二項指出，前項第二款政府撥補之金額，於本條例中華民國○年○月○日修正之條文施行後，由中央主管機關依政府財政及本保險財務狀況，每年編列預算撥補之；遇當年度保險費收入少於保險給付支出之情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。

勞保條例第69條初審條文通過院版，規定勞工保險之財務，由中央政府負最後支付責任。本條例中華民國○年○月○日修正之條文施行後，中央主管機關應至少每三年檢討本保險財務。

附帶決議第一案，請勞動部秉持保障勞工生活促進社會安定，確保跨世代勞工均能享有合理保障，強化社會團結之原則，持續研議相關勞保制度改革及財源穩定之政策。提案人委員王正旭，連署人委員林月琴、劉建國。

附帶決議第二案，請勞動部向行政院積極爭取，以不低於過去年度撥補金額，續編預算挹注勞工保險基金，以穩定基金之流量，確保制度穩健運作。提案人委員蘇清泉、廖偉翔、王育敏、陳昭姿、林月琴、王正旭。

兩項附帶決議，經由在場朝野立委一致同意，無異議通過。勞保條例第66條、第69條條文修正草案通過初審後，現場立委均同意，不須交由黨團協商，法案順利送出委員會。

勞動部提案說明，勞保條例自1958年年7月21日制定公布，並於1960年2月24日施行，其後歷經多次修正，最近一次修正公布日期為2021年4月28日。隨著我國人口結構快速老化及少子女化之影響，未來領取給付者愈多，繳納保險費者愈少，將造成勞工保險財務負擔漸趨沉重。

勞動部表示，考量勞工保險為國家辦理之社會保險制度，為維持勞工保險基金流量，政府自2020年起編列公務預算撥補勞工保險基金，並在搭配多元投資運用下，勞工保險基金2024年6月首度達上兆規模並持續至今，顯示政府撥補對協助穩定基金流量有正面助益。

