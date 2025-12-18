霸菱：寬鬆貨幣環境、美元走弱、非科技出口反彈 有利亞股

霸菱投顧指出，對未來12個月亞股仍持正面看法。美國聯準會（Fed）降息循環預計將持續至2026年。在美國經濟能避免衰退的前提下，寬鬆貨幣環境與美元走弱將有利亞股。關稅不確定性降低，預期將帶動非科技出口反彈，進而支持資本支出與就業。

就各市場來看，霸菱投顧指出，中國大陸股市的動能看來可望持續，主要受惠於合理的評價及大量家庭儲蓄流入當地股市。政策支持（如「反內捲」措施及 AI/半導體本地化）正促進創新並增強市場韌性。霸菱持續布局受惠於政策支持與創新的產業，包括科技、生技及非核心消費品等領域。

印度今年以來表現落後，霸菱投顧認為評價溢價已壓縮至更具吸引力的水準。印度國內經濟基本面改善，經濟成長強勁且通貨膨脹創新低。印度央行持續寬鬆，並有財政措施刺激消費，貸款成長也已穩定。雖然美國關稅仍高，但對印度上市公司影響有限，因為印度以內需為主。霸菱看好受惠於消費成長與政策改革的投資機會。

霸菱投顧表示，AI仍是台灣與南韓表現的關鍵驅動力。雖然市場對 AI 產能過剩仍有疑慮，但亞洲AI硬體短期需求依然強勁，預期獲利上修將支撐市場動能。南韓的成長故事也不僅限於科技，其他多個產業也正經歷結構性復甦。

對於東協市場，特別是印尼與泰國等表現落後市場，霸菱認為需耐心等待。印尼經濟與流動性條件已有初步改善跡象，低評價為2026年市場反彈奠定基礎。泰國則因即將舉行選舉及央行偏鴿立場，有望帶動消費與經濟成長。