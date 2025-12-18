勞保撥補與最終支付責任入法 今修正通過

立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，本次逐條審查在朝野高度共識下順利審查通過。

行政院會今年11月20日通過勞動部擬具的「勞工保險條例第66條、第69條修正草案」，將函請立法院審議，本次修正重點包含，由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之，以及勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，且應至少每3年檢討勞保財務。

朝野在本次重要修正都有高度一致的共識，但對於第66條的勞保基金來源仍有許多討論，立委郭國文提案，勞保基金財源包含中央政府編列預算撥補或指定財源撥入，例如國安基金收益等。

立委王育敏提案指出，據勞保局2021年的勞保精算報告書顯示，勞保基金資產報酬率已由現行4%調升至6%。萬一之後遇到金融大海嘯等，若勞保基金收益低於6%，不足的部分就由國庫撥補，好處是政府遇到金融震盪時，至少基金有穩定的財源依據來撥補。

勞動部長洪申翰表示，勞保基金是確定給付的概念，自己也希望收益率都能有6%，但國際經貿情勢等因素很難保證，因此不太適宜把保證收益放進法條。

第66條修正經現場討論後，增列勞保基金來源包含其他財源挹注及相關收入。

第69條關於中央政府應負勞保財務最後支付責任，以及應至少每3年檢討勞保財務，該法在朝野均高度共識下無異議通過。

本次修正草案審查經主席裁示審查完竣通過，無須交付黨團協商。