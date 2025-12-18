快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

勞保撥補與最終支付責任入法 今修正通過

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，本次逐條審查在朝野高度共識下順利審查通過。記者李柏澔／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，本次逐條審查在朝野高度共識下順利審查通過。記者李柏澔／攝影

立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，本次逐條審查在朝野高度共識下順利審查通過。

行政院會今年11月20日通過勞動部擬具的「勞工保險條例第66條、第69條修正草案」，將函請立法院審議，本次修正重點包含，由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之，以及勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，且應至少每3年檢討勞保財務。

朝野在本次重要修正都有高度一致的共識，但對於第66條的勞保基金來源仍有許多討論，立委郭國文提案，勞保基金財源包含中央政府編列預算撥補或指定財源撥入，例如國安基金收益等。

立委王育敏提案指出，據勞保局2021年的勞保精算報告書顯示，勞保基金資產報酬率已由現行4%調升至6%。萬一之後遇到金融大海嘯等，若勞保基金收益低於6%，不足的部分就由國庫撥補，好處是政府遇到金融震盪時，至少基金有穩定的財源依據來撥補。

勞動部長洪申翰表示，勞保基金是確定給付的概念，自己也希望收益率都能有6%，但國際經貿情勢等因素很難保證，因此不太適宜把保證收益放進法條。

第66條修正經現場討論後，增列勞保基金來源包含其他財源挹注及相關收入。

第69條關於中央政府應負勞保財務最後支付責任，以及應至少每3年檢討勞保財務，該法在朝野均高度共識下無異議通過。

本次修正草案審查經主席裁示審查完竣通過，無須交付黨團協商。

財務 保險 朝野

延伸閱讀

年撥1200億撥補勞保財務 洪申翰：持續爭取最大力度挹注

勞動部外送保底機制出爐！外送員每筆訂單基本報酬不得低於45元

外送員專法關鍵條文卡關！1.25倍最低工資 勞動部不排除再提1機制

人呢？立委質詢赫見勞動部長未到 韓國瑜急向學生解釋：第一次發生

相關新聞

勞保撥補與最終支付責任入法 今修正通過

立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，本次逐條審查...

台積電赴美核心技術恐外流？國科會：先進製程N-2才能出海

半導體先進製程是否隨台積電（2330）海外佈局而外流，成為外界關切焦點。立委劉書彬指出，台積電擴大赴美設廠，政府是否已有...

勞保最高薪資級距9年未調整 洪申翰：綜合審慎評估

立院衛環委員會18日審議「勞工保險條例」第66條及第69條條文修正草案，勞動部長洪申翰於會前受訪。有關勞保最高薪資級距九...

立院今拚勞保最終支付責任入法 洪申翰：中央財務若許可盼撥補更多

立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法。勞動部長洪申...

歐盟擴大課徵碳邊境稅 高排碳進口產品都跑不掉

歐盟執委會17日公布的提案顯示，歐盟不顧國際反對聲浪，將擴大實施向高排碳進口產品課徵的碳邊境稅，徵稅範圍擴及更多製造品，...

綠電風雲錄／聯華林德瞄準氫能商機 加氫站普及的3挑戰

位於高雄楠梓，離台積電高雄廠不到10分鐘車程，聯華林德攜手中油共同打造的台灣首座加氫站日前開幕。聯華林德十年磨一劍，加氫站只是起手式，未來還將跨足燃料電池、加氫貨卡。聯華林德評估分析，若以市場結構來看，台灣氫能發展雖晚，但仍存在三大明確機會。台灣加氫站要普及，則面臨三大挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。