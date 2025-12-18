慧智基因完成關鍵布局 三大引擎驅動營運升級

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

慧智基因（6615）18日表示，公司已完成「LDTs國家級認證」、「PGT-A新一代SNP技術升級」及「與美國貝勒遺傳學中心（Baylor Genetics）策略合作」三大關鍵布局，啟動品質領先、前瞻技術與國際資源三大成長引擎，推動整體營運升級。

慧智基因一次通過衛福部食品藥物管理署（TFDA）共37項實驗室開發檢測（LDTs）認證，為全台通過項目數最多之基因檢測機構，涵蓋生殖醫學、產前孕前、新生兒、癌症、精準用藥及罕見疾病等多元領域。全面升級至國家級品質標準並接受持續查核，不僅確保檢測結果的穩定性與一致性，也有效拉高產業進入門檻，進一步強化醫療院所採用信心與長期合作黏著度。

在技術布局，慧智基因升級PGT-A至新一代SNP技術，原有PGT-A基礎上新增辨識受精異常胚胎技術，將原本認為無法植入的胚胎翻轉植入潛力增加臨床可用率，達到提升篩檢總量與技術優勢，更貼近臨床需求，強化競爭力與增值服務。

在國際合作方面，慧智基因與美國Baylor Genetics建立策略合作關係，引進國際級罕見疾病與高階基因檢測技術，並與公司既有的產前檢測與生殖醫學產品線形成互補，提供臨床端更完整的一站式檢測服務。Baylor Genetics源自頂尖醫學院體系，具備深厚的臨床與研究經驗，此合作讓國內臨床醫師除了台灣規格外，多了國際規格選擇，提升慧智在高階檢測的國內競爭優勢與服務選擇權。

整體而言，慧智基因透過 LDTs 認證建立合規與品質門檻，結合 PGT-A SNP 等前瞻技術提升產品附加價值，並以國際策略合作擴大服務版圖，形成具延續性的成長策略。未來將持續聚焦精準醫療市場，深化臨床合作關係，穩健推動中長期成長。

基因檢測 美國

