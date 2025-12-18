年撥1200億撥補勞保財務 洪申翰：持續爭取最大力度挹注
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「勞工保險條例部分條文修正草案」等案，勞動部長洪申翰出席前回應媒體提問，對於勞團要求政府應規畫「分年分期撥補計畫」，以確保勞保基金2049年不破產，洪申翰重申政府對勞保財務負起責任的立場堅定，從蔡英文總統到賴清德總統，政府已規畫超過5000億元的撥補預算，目前每年撥補金額已達1200億元以上，未來將視中央政府財政體質，持續爭取最大力度的預算挹注。
洪申翰強調行政院已提出院版修法，將「政府最終負支付責任」正式入法，充分展現政府維護千萬勞工權益的態度，目前是以「每年爭取預算」的方式進行，但核心關鍵在於中央政府的財政體質與能力。洪申翰表示，勞保攸關勞工退休保障的基石，會透過預算撥補與法律明定責任等方式，全力確保制度永續經營，目前政府將維持每年撥補1200億元，並積極與行政院協調，在財政穩健的基礎上，給予勞保基金最實質的支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言