年撥1200億撥補勞保財務 洪申翰：持續爭取最大力度挹注

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「勞工保險條例部分條文修正草案」等案，勞動部長洪申翰出席前回應媒體提問，對於勞團要求政府應規畫「分年分期撥補計畫」，以確保勞保基金2049年不破產，洪申翰重申政府對勞保財務負起責任的立場堅定，從蔡英文總統到賴清德總統，政府已規畫超過5000億元的撥補預算，目前每年撥補金額已達1200億元以上，未來將視中央政府財政體質，持續爭取最大力度的預算挹注。

洪申翰強調行政院已提出院版修法，將「政府最終負支付責任」正式入法，充分展現政府維護千萬勞工權益的態度，目前是以「每年爭取預算」的方式進行，但核心關鍵在於中央政府的財政體質與能力。洪申翰表示，勞保攸關勞工退休保障的基石，會透過預算撥補與法律明定責任等方式，全力確保制度永續經營，目前政府將維持每年撥補1200億元，並積極與行政院協調，在財政穩健的基礎上，給予勞保基金最實質的支持。 立法院社會福利及衛生環境委員會，審查「勞工保險條例部分條文修正草案」案，勞動部長洪申翰出席。記者林俊良／攝影