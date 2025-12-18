年撥1200億撥補勞保財務 洪申翰：持續爭取最大力度挹注

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
勞動部長洪申翰上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會前回應媒體提問，對於勞團要求政府應規畫「分年分期撥補計畫」，洪申翰重申全力確保制度永續經營，目前政府將維持每年撥補1200億元，確保勞保基金2049年不破產。記者林俊良／攝影
勞動部長洪申翰上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會前回應媒體提問，對於勞團要求政府應規畫「分年分期撥補計畫」，洪申翰重申全力確保制度永續經營，目前政府將維持每年撥補1200億元，確保勞保基金2049年不破產。記者林俊良／攝影

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「勞工保險條例部分條文修正草案」等案，勞動部長洪申翰出席前回應媒體提問，對於勞團要求政府應規畫「分年分期撥補計畫」，以確保勞保基金2049年不破產，洪申翰重申政府對勞保財務負起責任的立場堅定，從蔡英文總統到賴清德總統，政府已規畫超過5000億元的撥補預算，目前每年撥補金額已達1200億元以上，未來將視中央政府財政體質，持續爭取最大力度的預算挹注。

洪申翰強調行政院已提出院版修法，將「政府最終負支付責任」正式入法，充分展現政府維護千萬勞工權益的態度，目前是以「每年爭取預算」的方式進行，但核心關鍵在於中央政府的財政體質與能力。洪申翰表示，勞保攸關勞工退休保障的基石，會透過預算撥補與法律明定責任等方式，全力確保制度永續經營，目前政府將維持每年撥補1200億元，並積極與行政院協調，在財政穩健的基礎上，給予勞保基金最實質的支持。

立法院社會福利及衛生環境委員會，審查「勞工保險條例部分條文修正草案」案，勞動部長洪申翰出席。記者林俊良／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會，審查「勞工保險條例部分條文修正草案」案，勞動部長洪申翰出席。記者林俊良／攝影

