缺工危機化轉機！ 勞動部補助雇主職訓最高180萬元

有雇主面臨「有訂單、沒人才」而產能無法擴大的窘境，為即時協助缺工企業將危機化為轉機，勞動部勞動力發展署推動「勞工就業通計畫」，自2025年9月30日起整合「工作崗位訓練」資源，只要雇主僱用受國際情勢影響的失業勞工，同一年度內單一雇主最高可獲得180萬元訓練補助。

勞發署指出，許多企業在招募跨領域人才時，常擔憂新進員工技能不足，需耗費大量成本重新培訓。為此，本計畫特別設計「工作崗位訓練」模式，鎖定未有減班休息且穩定僱用的企業，由雇主安排職場導師提供一對一指導。

勞發署表示，透過實務操作的「邊做邊學」，協助新進員工迅速適應新環境並掌握核心技術，有效縮短學用落差，確保新進員工能無縫接軌企業實務需求，亦協助企業打造急需的即戰力。

為減輕企業培育人才負擔，勞發署祭出實質補助誘因。雇主凡僱用適用本計畫的失業勞工並實施訓練，每月可獲1萬2,000元訓練指導費，最長補助三個月，同一年度內單一企業最高補助額度達180萬元。

此外，雇主在僱用適用本計畫的中高齡失業勞工時，考量其職場適應需求，公立就業服務機構將主動搭配「職務再設計」資源，協助企業改善工作流程或設備，排除勞工工作障礙，可再額外補助雇主每人每年最高10萬元，全方位協助企業提升工作效能並穩定留用人才。

勞發署說明，「勞工就業通計畫」自2025年9月底推動以來，已有多家企業響應並提供訓練職缺，截至12月10日止，包括位速科技、智禾科技、石城實業、臺久企業、富楓測量等逾69家企業提出申請，已核准工作崗位訓練計畫共計1,049個職缺。

勞發署表示，該計畫可協助解決企業缺工痛點，創造勞資雙贏，呼籲面臨缺工困境的優質企業把握機會，踴躍申請。不論是企業或失業勞工，若想進一步瞭解自己是否屬於本計畫的適用對象，以及各項措施的申請方式及文件等資訊，可至「勞工就業通計畫」專區查詢相關資訊，或致電洽詢。