台積電赴美核心技術恐外流？國科會：先進製程N-2才能出海

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台積電。(歐新社)
台積電。(歐新社)

半導體先進製程是否隨台積電（2330）海外佈局而外流，成為外界關切焦點。立委劉書彬指出，台積電擴大赴美設廠，政府是否已有制度性機制，確保核心研發長期留在台灣，而非僅止於政策宣示。對此國科會回應，國科會有訂定「國家核心關鍵技術」，只要是關鍵技術下的參與人員都會加以管制，經濟部也會根據這個規定限制相關產品的出口，先進製程「N-2」才能出海。

立法院教育及文化委員會18日就太空及高科技產業發展進行專題報告。劉書彬質疑，台積電先進製程快速推進，2024年4奈米已量產，2奈米也將於明後年進入量產階段，政府是否已建立量化監測機制，例如先進製程研發留台比例、核心工程師與專利技術是否長期根留台灣，是否已有具體制度規劃。

對此，國科會副主委林法正表示，政府已訂有「國家核心關鍵技術」清單，凡屬關鍵技術項目，相關參與人員均須納入管制，經濟部也會依此限制產品與技術出口。他指出，目前台積電製程已發展至2奈米，未來將持續推進至1.8奈米、1.4奈米，政府要求「N-2」後才能外移，例如台積電發展至1.4奈米或1.2奈米，才會允許1.6奈米製程外移，且核心研發（RD）人力仍集中在台灣，台積電也願意配合相關管制原則。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新補充，針對台積電赴美投資，未來相關審查機制已納入制度。若投資規模達一定門檻，須經經濟部投資審議委員會審議，審查內容除產業影響外，也涵蓋國家安全考量。目前在半導體領域，14奈米以下的製程、設備與材料，均被列為關鍵技術。

劉書彬仍追問，2027年美國2奈米廠即將量產，因應美方可能要求提高在地研發比例，我國是否設有退場或調整機制？林法正直言，退場與否，仍須由企業自行評估，例如台積電在美國亞利桑那州的獲利能力明顯低於台灣，EPS表現差距不小，與當地工作環境、工會制度仍需磨合有關，但公司能忍受到什麼程度，何時調整布局，最終還是由企業自己決定。

