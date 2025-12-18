快訊

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

碳費打2折行業別 環境部今預告

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今預告訂定「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，規範申請資格、應檢具文件、審查程序及後續管理事項。圖／聯合報系資料照片
環境部今預告訂定「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，規範申請資格、應檢具文件、審查程序及後續管理事項。圖／聯合報系資料照片

我國碳費制度今年正式上路，為避免碳洩漏，「碳費收費辦法」第6條規定，碳費徵收對象如有自主減量計畫經審查通過，且屬高碳洩漏風險者，適用收費排放量調整，初期係數0.2折扣。環境部今預告訂定「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，規範申請資格、應檢具文件、審查程序及後續管理事項。

環境部表示，「高碳洩漏風險」認定是參考歐盟及韓國碳洩漏風險評估方法，並考量我國產業現況可能造成碳洩漏風險所訂定，並分為二大類。

首先「正面表列屬高碳洩漏風險行業」，是依據行政院主計總處行業統計分類，對各行業的貿易密集度、排放密集度及碳費費率進行計算，並比照南韓設定之碳洩漏風險值0.2%為門檻，認定高碳洩漏風險行業，包括鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其週邊、資料儲存媒體製造等，共17個行業。

「個別事業」部分，為徵收年度碳費費額占營業毛利30%以上，或徵收年度營業毛利為負值的事業；生產的主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅的事業；以及2025年至2026年受美國對等關稅政策顯著影響的事業。

環境部指出，本審核原則明訂事業欲申請高碳洩漏風險資格應備的文件，於繳費當年度1月31日前向環境部提出申請，由環境部與經濟部組成審查小組進行審查。考量制度上路初期，若事業已於2025年6月30日前提出自主減量計畫申請，但在申請高碳洩漏風險認定時尚未獲核定，可先以「自主減量計畫申請函」代替核定證明文件提出申請，並於2026年4月30日前補送正式核定函。

風險 碳費 環境部

延伸閱讀

國有景區販賣部仍免費提供購物用塑膠袋 環境部：非屬管制範圍

基隆自來水復抽供水 環境部抽驗水質檢測全數合格

立委建議補助家戶購買廚餘機 環境部：仍須評估

養豬產業一年轉型緩衝 環境部：清潔隊不可再標售廚餘給養豬戶

相關新聞

台積電赴美核心技術恐外流？國科會：先進製程N-2才能出海

半導體先進製程是否隨台積電（2330）海外佈局而外流，成為外界關切焦點。立委劉書彬指出，台積電擴大赴美設廠，政府是否已有...

勞保最高薪資級距9年未調整 洪申翰：綜合審慎評估

立院衛環委員會18日審議「勞工保險條例」第66條及第69條條文修正草案，勞動部長洪申翰於會前受訪。有關勞保最高薪資級距九...

立院今拚勞保最終支付責任入法 洪申翰：中央財務若許可盼撥補更多

立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法。勞動部長洪申...

歐盟擴大課徵碳邊境稅 高排碳進口產品都跑不掉

歐盟執委會17日公布的提案顯示，歐盟不顧國際反對聲浪，將擴大實施向高排碳進口產品課徵的碳邊境稅，徵稅範圍擴及更多製造品，...

年撥1200億撥補勞保財務 洪申翰：持續爭取最大力度挹注

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「勞工保險條例部分條文修正草案」等案，勞動部長洪申翰出席前回應媒體提問，對於勞團要...

高碳洩漏風險名單預告！正面表列17個行業碳費打兩折

我國碳費制度今年正式上路，為避免碳洩漏，「碳費收費辦法」第六條規定，碳費徵收對象如有自主減量計畫經審查通過，且屬高碳洩漏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。