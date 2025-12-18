碳費打2折行業別 環境部今預告

我國碳費制度今年正式上路，為避免碳洩漏，「碳費收費辦法」第6條規定，碳費徵收對象如有自主減量計畫經審查通過，且屬高碳洩漏風險者，適用收費排放量調整，初期係數0.2折扣。環境部今預告訂定「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，規範申請資格、應檢具文件、審查程序及後續管理事項。

環境部表示，「高碳洩漏風險」認定是參考歐盟及韓國碳洩漏風險評估方法，並考量我國產業現況可能造成碳洩漏風險所訂定，並分為二大類。

首先「正面表列屬高碳洩漏風險行業」，是依據行政院主計總處行業統計分類，對各行業的貿易密集度、排放密集度及碳費費率進行計算，並比照南韓設定之碳洩漏風險值0.2%為門檻，認定高碳洩漏風險行業，包括鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其週邊、資料儲存媒體製造等，共17個行業。

「個別事業」部分，為徵收年度碳費費額占營業毛利30%以上，或徵收年度營業毛利為負值的事業；生產的主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅的事業；以及2025年至2026年受美國對等關稅政策顯著影響的事業。

環境部指出，本審核原則明訂事業欲申請高碳洩漏風險資格應備的文件，於繳費當年度1月31日前向環境部提出申請，由環境部與經濟部組成審查小組進行審查。考量制度上路初期，若事業已於2025年6月30日前提出自主減量計畫申請，但在申請高碳洩漏風險認定時尚未獲核定，可先以「自主減量計畫申請函」代替核定證明文件提出申請，並於2026年4月30日前補送正式核定函。