勞保最高薪資級距9年未調整 洪申翰：綜合審慎評估

立院衛環委員會18日審議「勞工保險條例」第66條及第69條條文修正草案，勞動部長洪申翰於會前受訪。有關勞保最高薪資級距九年未調整，未來是否研議進行調整，他表示，這攸關整體勞保基金的財務情境，所以勞動部綜合審慎評估。

有民團要求執政團隊，應規劃撥補勞保基金的分年分期計畫，優先確保勞保基金在2049年不破產，盼全國勞動受保障程度不劣於退休公務員。

對此，洪申翰回應，針對這次勞保條例，最終責任入法的修法，行政院提出院版，從前總統蔡英文到賴清德總統政府，已經規劃超過5,000億預算進行勞保撥補，代表執政團隊對於勞保財務，負起責任的態度跟立場。

洪申翰表示，這確實是攸關千萬辛苦勞工的權益，未來也會持續爭取撥補預算。但同時，希望朝野能夠共同維護中央政府的財政能力跟體質，因為撥補勞保力道的高或低，跟中央政府財政能力息息相關。

媒體追問，勞保的部分，不會訂分年分期撥補計畫嗎？洪申翰說，現在每年都爭取撥補的預算，在中央政府財政能力的許可下，希望能擴大或爭取更高金額的撥補。現在每年撥補的金額，已經到1,200億以上。

洪申翰指出，勞動部會持續大力爭取，不過很大的關鍵，在於中央政府財政的能力跟體質能夠維持，所以希望朝野一起來共同維護中央政府的財政能力。

至於勞保最高薪資級距已經九年沒有調整，未來是否研議進行調整？洪申翰表示，勞保級距的投保薪資的上限，的確一直以來都有希望勞動部檢討的聲音，不過，這攸關整體勞保基金的財務情境，所以需要綜合審慎評估。

此外，托盟調查僅15.2%女性，支持一孩家庭聘僱外籍幫傭。對此，洪申翰提到，在行政院的指示跟原則下，勞動部和衛福部一起進行外籍幫傭政策的評估跟研商，也很願意聆聽各界包括多元家庭需求的聲音。

另立法院公費助理的相關法案，引起社會相當大的討論與爭議。洪申翰說，國會助理或民意代表所聘用的助理，現階段都必須適用勞基法，相關的工資都必須要確實的給付。勞動部當然支持民意代表的助理，爭取他們法定的權益。