世華大台中翁毓羚接任第14屆會長 期許共融永續創未來

世界華人工商婦女企管協會大台中分會，舉辦第13、14屆會長交接暨就職典禮。典禮由第13屆會長侯秀琹，將象徵責任與使命的會旗交棒給新任第14屆會長翁毓羚。交接儀式由世華總會長林淑敏與監事長余秀霞監交，象徵世華精神的延續與大台中分會邁向新篇章。

榮譽總會長施郭鳳珠、名譽總會長陳上春等重量級人士都到場，頒贈禮金與祝賀禮品，表達對新任會長的支持與肯定。這不僅是一場交接典禮，更是一場凝聚世華姐妹情誼與工商婦女力量的盛會。

新任會長翁毓羚以「共融永續大台中」為主題，期許在產業、文化、公益三大面向持續推動分會前進。她強調，工商婦女的力量不僅在於經濟貢獻，更在於跨界整合、文化傳承與社會責任。

世華大台中分會由曾獲「華冠獎」的傑出女企業家、東禾生物科技董事長蔡秉芳創立，14年來凝聚中台灣工商女性領袖，成為菁英社團的典範。這次交接典禮，象徵分會邁入新的里程碑，延續創會初衷「傳愛傳善」，並拓展更深遠的國際交流。

翁毓羚現任和倫開發總經理，曾任上市公司董事長，創下企業獲利高峰，榮獲《商業周刊》百大企業經理人MVP獎及《哈佛商業評論》最佳女性CEO獎，同時也是逢甲大學EMBA教授師資，將產業實務帶入學術殿堂，成為學界與業界的橋樑。她的跨界身份，展現女性領導者兼具理性與感性的力量。

典禮現場，包括台中市長盧秀燕、逢甲大學董事長高承恕、立法委員何欣純都到場致詞。盧秀燕以「五都唯一女性市長」的身份，期許翁毓羚能為分會注入更多人文藝術能量，讓大台中持續進化。高承恕以社會學家的幽默，肯定女性力量在家庭與社會的深遠影響；何欣純則以墨寶卷軸祝賀，寄語新會長延續創會精神。

目前，翁毓羚主理富美興集團關聯企業和倫開發，推動「富域里山」多元生態社區開發案，以國際標準打造新建築典範。她將永續理念與建築美學結合，呼應「共融永續」的主題，展現女性企業家在城市發展與社會責任上的深刻影響。