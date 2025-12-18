快訊

賴總統挺卓揆 立院資深人士指不副署是低級錯誤

特教評鑑／沒給人力先給海量文書 資源不足恐加速離職潮

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

世華大台中翁毓羚接任第14屆會長 期許共融永續創未來

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市長盧秀燕(中)期許翁毓羚(右)能為分會注入更多人文藝術能量，讓大台中持續進化。業者提供
台中市長盧秀燕(中)期許翁毓羚(右)能為分會注入更多人文藝術能量，讓大台中持續進化。業者提供

世界華人工商婦女企管協會大台中分會，舉辦第13、14屆會長交接暨就職典禮。典禮由第13屆會長侯秀琹，將象徵責任與使命的會旗交棒給新任第14屆會長翁毓羚。交接儀式由世華總會長林淑敏與監事長余秀霞監交，象徵世華精神的延續與大台中分會邁向新篇章。

榮譽總會長施郭鳳珠、名譽總會長陳上春等重量級人士都到場，頒贈禮金與祝賀禮品，表達對新任會長的支持與肯定。這不僅是一場交接典禮，更是一場凝聚世華姐妹情誼與工商婦女力量的盛會。

新任會長翁毓羚以「共融永續大台中」為主題，期許在產業、文化、公益三大面向持續推動分會前進。她強調，工商婦女的力量不僅在於經濟貢獻，更在於跨界整合、文化傳承與社會責任。

世華大台中分會由曾獲「華冠獎」的傑出女企業家、東禾生物科技董事長蔡秉芳創立，14年來凝聚中台灣工商女性領袖，成為菁英社團的典範。這次交接典禮，象徵分會邁入新的里程碑，延續創會初衷「傳愛傳善」，並拓展更深遠的國際交流。

翁毓羚現任和倫開發總經理，曾任上市公司董事長，創下企業獲利高峰，榮獲《商業周刊》百大企業經理人MVP獎及《哈佛商業評論》最佳女性CEO獎，同時也是逢甲大學EMBA教授師資，將產業實務帶入學術殿堂，成為學界與業界的橋樑。她的跨界身份，展現女性領導者兼具理性與感性的力量。

典禮現場，包括台中市長盧秀燕、逢甲大學董事長高承恕、立法委員何欣純都到場致詞。盧秀燕以「五都唯一女性市長」的身份，期許翁毓羚能為分會注入更多人文藝術能量，讓大台中持續進化。高承恕以社會學家的幽默，肯定女性力量在家庭與社會的深遠影響；何欣純則以墨寶卷軸祝賀，寄語新會長延續創會精神。

目前，翁毓羚主理富美興集團關聯企業和倫開發，推動「富域里山」多元生態社區開發案，以國際標準打造新建築典範。她將永續理念與建築美學結合，呼應「共融永續」的主題，展現女性企業家在城市發展與社會責任上的深刻影響。

世界華人工商婦女企管協會，是一個從台灣發展到全球的國際工商婦女社團，結合全球華商女性力量，推動經貿交流、公益慈善與國民外交，目前已在全球建立超過95個分會，遍布六大洲，成為華商婦女的重要聯繫平台。

和倫開發總經理翁毓羚(右5)接任世界華人工商婦女企管協會大台中分會新任會長。業者提供
和倫開發總經理翁毓羚(右5)接任世界華人工商婦女企管協會大台中分會新任會長。業者提供
世界華人工商婦女企管協會大台中分會，舉辦第13、14屆會長交接暨就職典禮。業者提供
世界華人工商婦女企管協會大台中分會，舉辦第13、14屆會長交接暨就職典禮。業者提供

女性 台中 董事長

延伸閱讀

影／下屆台中市長選戰傳煙硝 何欣純批江啟臣遲不表態有原因 他回應了

江啟臣宣布參選台中市長 何欣純冷回：希望他不會讓大家失望

藍營內參民調曝光！江啟臣大幅領先 何欣純冷回：讓鄭麗文自己解讀

將參選台中市長 何欣純走訪新加坡特別看這3件事

相關新聞

立院今拚勞保最終支付責任入法 洪申翰：中央財務若許可盼撥補更多

立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法。勞動部長洪申...

歐盟擴大課徵碳邊境稅 高排碳進口產品都跑不掉

歐盟執委會17日公布的提案顯示，歐盟不顧國際反對聲浪，將擴大實施向高排碳進口產品課徵的碳邊境稅，徵稅範圍擴及更多製造品，...

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

「斜槓可以說是被環境逼的！」、「你兼差，老闆反而比較重視！」過去打工兼職多被視為「工作轉換的過渡」或「正職的補充」，但如今斜槓、複業、多元薪資，已成為年輕世代就業新主流。30歲出頭、已是二寶媽的Wendy與八年級Chris都是典型案例。他們受訪現身說法，訴說年輕世代究竟是因為哪些生活上的「痛點」，選擇走上斜槓之路……

三三會理事長看對美關稅交涉 林伯豐：製造業是談判靠山

台美關稅最終議利率至今仍遲遲未出爐， 工商界對明年接單感到憂心。三三會理事長林伯豐昨（17）日表示，台灣應該集結政府行政...

台美經濟對話 明年初舉行…美國務次卿：台灣在供應鏈不可或缺

美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）表示，台灣在供應鏈具備「不可或缺」（essential）...

交部訂七年計畫 添加永續燃油 鼓勵變強制

航空業添加永續燃油（SAF），將從鼓勵走向強制。據悉，交通部初步規劃，2032年將根據生產進程，強制國籍航空必須使用一定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。