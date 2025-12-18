立院今拚勞保最終支付責任入法 洪申翰：中央財務若許可盼撥補更多

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部長洪申翰表示，近年透過預算撥補勞保基金已逾5000億元，代表執政團隊對勞保財務的態度與立場，如中央政府財政許可，希望還能爭取更多撥補金額。記者李柏澔／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法。勞動部長洪申翰表示，近年透過預算撥補勞保基金已逾5000億元，代表執政團隊對勞保財務的態度與立場，如中央政府財政許可，希望還能爭取更多撥補金額。

行政院會今年11月20日通過勞動部擬具的「勞工保險條例第66條、第69條修正草案」，將函請立法院審議，本次修正重點包含，由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之，以及勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關定期檢討。

勞工保險是勞工重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自2020年起開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，據勞動部統計，在搭配多元投資下，基金規模已達新台幣1.2兆元。

然而有民團要求執政團隊，應規畫撥補勞保基金的分年分期計畫，優先確保勞保基金在2049年不破產，使全國勞動受保障程度不劣於退休公務員。

洪申翰今天會前受訪時表示，今天審查的「勞工保險條例」修正草案，將中央政府負最後支付責任入法，行政院也有提出自己的版本，現在每年撥補的金額都已經到1200億以上，這也代表執政團隊對勞保財務的態度與立場，這也攸關千萬勞工的權益，希望朝野能共同維護中央政府預算的體質，畢竟撥補力度和財政能力息息相關，如果中央政府財政許可下，甚至希望爭取更高的撥補金額。

另勞保最高投保薪資已多年沒有調整，是否也會考慮調整？洪申翰說，各界對投保上限的調整一直以來都有希望勞動部檢討的聲音，但這要從整體勞保財務來綜合審慎評估，並未進一步允諾調整。

