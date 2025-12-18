美次卿：台參與矽和平峰會貢獻寶貴 共推供應鏈合作

快訊

中央社／ 華盛頓17日專電

美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格今天回覆中央社記者提問表示，台灣受邀參與美國主導AI供應鏈戰略倡議的首屆峰會，貢獻寶貴，預期未來台灣將持續參與相關討論。美國也正和台灣討論，進行供應鏈安全方面的合作。

海柏格（Jacob Helberg）12日和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國的代表共同簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），正式啟動「矽和平」倡議，以確保人工智慧（AI）所需礦物的供應鏈安全。

國務院先前指出，12日並舉行首屆「矽和平峰會」，聚集來自8個擁有最先進AI供應鏈生態系的國家，包括日本、韓國、新加坡、荷蘭、以色列、阿拉伯聯合大公國、英國與澳洲。台灣、歐盟、加拿大及經濟合作暨發展組織（OECD）也以嘉賓身分參與。

國務院外籍記者中心今天舉行線上記者會，由海柏格說明「矽和平峰會」成果。他提到，新加坡、韓國、日本、台灣及荷蘭實際上構成了半導體製造的核心。

對於中央社記者問及台灣參與這場峰會的重要性及明年加入成為「矽和平宣言」新成員的可能性，海柏格表示，台灣的貢獻「非常寶貴」，尤其在先進製程與半導體領域，台灣是這些場次的主要參與者之一。

他指出，台灣不僅有台積電，也是鴻海總部的所在地，因此台灣在供應鏈相關議題上具有獨特視角。美國正與台灣討論，透過適當管道進行供應鏈安全方面的合作。

海柏格還說，美台雙邊設有經濟繁榮夥伴對話，每年舉行一次，下屆會議將在明年初舉辦。他不願把美台雙邊軌道和「矽和平」倡議所進行的工作混為一談，但他預期，台灣未來仍將持續參與「矽和平」相關討論，台灣的實質參與非常寶貴，「我們對此歡迎」。

根據國務院說明，「矽和平」是一種新型態的國際組織與夥伴關係，名稱源自拉丁語中的「和平」（Pax）與AI關鍵材料「矽」（Silicon），目的為「團結擁有全球最先進科技企業的國家，以釋放新AI時代的經濟潛力」。

對於台灣是否會在某個時間點成為「矽和平宣言」的新成員，海柏格表示，「那是之後才會做出的決定」。

此外，海柏格回應其他媒體提問時提到，台灣參與首屆「矽和平峰會」是美台前一天進行雙邊對話時自然而然促成，「某種程度上是即興的」。

根據海柏格本週稍早和亞太區媒體進行的簡報內容，海柏格提及的台美雙邊對話應是指「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue，EPPD）的相關會談。

「經濟繁榮夥伴對話」為台美間的經濟議題溝通與合作平台，自2020年舉行首屆會議以來，至今已召開5屆會議。

