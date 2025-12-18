歐盟擴大課徵碳邊境稅 高排碳進口產品都跑不掉

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）目前在試行階段，預計2026年1月上路。聯合報系資料照
歐盟執委會17日公布的提案顯示，歐盟不顧國際反對聲浪，將擴大實施向高排碳進口產品課徵的碳邊境稅，徵稅範圍擴及更多製造品，如汽車零件和洗衣機，以堵住外商規避漏洞。

歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）目前在試行階段，預計2026年1月上路。此機制是全球第一套碳邊境調整機制，對準鋼、鋁、水泥、肥料等碳排高的進口產品，以減輕氣候法規寬鬆國以廉價品銷歐對歐洲產業的衝擊。

歐盟減碳法規動態
2021年歐盟宣布將徵收碳邊境稅後，中國大陸、印度、巴西、南非等貿易夥伴國紛紛抗議這項CBAM政策，聲稱遭受不公平懲罰。

然而根據執委會最新提案，CBAM涵蓋範圍將擴及鋼和鋁含量高的下游製品，包括建材和機械。

CBAM對進口產品課徵的碳邊境稅，將與歐洲企業已按照歐盟碳權市場機制支付的碳價連結。歐盟氣候執委胡克斯特拉說：「對輸入歐盟產品，我們的要求沒增多，也沒減少。」他表示，英國也未豁免於CBAM，除非將來英國與歐盟的碳市場整合。

產業組織「企業挺CBAM聯盟」代理主席德葛拉夫對此提案表示歡迎，認為強化版CBAM瞄準的產品，「面臨最高的碳洩漏風險」，意指製造商為躲避歐洲嚴格氣候政策而遷廠至海外的風險。

歐盟也打算取締為迴避碳稅而低報碳排量的外國企業。針對該情境，歐盟可能對該國產品課徵「預設」碳稅，導致更高的CBAM稅款。

歐盟諸國擔心，外國公司，特別是中國大陸企業，可能採取策略因應措施，把低排碳產品銷往歐洲，同時繼續生產高排碳產品賣到其他市場，藉此規避歐盟碳邊境稅，卻無助提升整體生產綠化程度。

歐盟國家和歐洲議會將針對這項提案進行協商，然後立法。

從2026年起，CBAM將依據進口產品的碳排量對進口商徵稅；但企業仍可在2027年9月之前，向歐盟購買或繳回CBAM憑證，以遵守規定。

在此同時，歐盟在當地業界壓力下，16日正式鬆綁對燃油車禁令，在能源轉型過程中給予車廠更多彈性。但此舉象徵歐盟近年來在綠色能源政策上的重大退步，也意味歐洲電動車推廣速度將放緩，在政策上將與美國更加一致。

根據新提案，歐盟原本計劃從2035年開始禁止銷售新的汽柴油車，所有新車和貨車都必須零碳排，如今則改為屆時碳排比2021年減少90%即可。

歐盟擴大CBAM實施範圍，台灣未來政策動向受到關注。台灣環境部先前表示，台版CBAM從申報對象、申報產品、計算方式及申報方式等四面向規劃，主要精神是與歐盟對齊，預計明年試申報。根據初步規劃，六項水泥產品將是優先納管對象。

