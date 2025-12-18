台美經濟對話 明年初舉行…美國務次卿：台灣在供應鏈不可或缺

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）表示，台灣在供應鏈具備「不可或缺」（essential）的地位，預料明年初將舉行新一輪台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）。聯合報系資料照
美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）表示，台灣在供應鏈具備「不可或缺」（essential）的地位，預料明年初將舉行新一輪台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）。他也預期，明年第1季將宣布「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration）的「好幾位新成員」。

海柏格12日和日本、以色列、澳洲、新加坡及南韓代表共同簽署「矽和平宣言」，啟動確保人工智慧（AI）所需礦產供應鏈安全的「矽和平」倡議，並舉行首屆「矽和平峰會」，台灣、歐盟、加拿大及經濟合作發展組織（OECD）也以嘉賓身分參與。

歷次台美經濟繁榮夥伴對話
國務院16日發布的逐字稿顯示，海柏格在與亞太媒體簡報會上，被問及「矽和平」倡議新聞稿不包含台灣、合作夥伴企業也未列入台積電，成為「矽和平」正式合作夥伴的準則為何、台灣是否有成為成員之路、台灣對這場峰會的貢獻、和其他完整成員國的差異何在等幾個問題。

海柏格回答，他想先從更正一些誤解開始，台灣也參與首屆峰會，且全程參與台灣被視為扮演重要角色的會議，包括製造業與半導體場次。

他也說，美台設有雙邊對話機制EPPD，預計明年初舉行，雙方最近才完成第一輪會談，「我想應該是前一天」，「因此我們認為沒有必要在已進行許多非常深入討論的對話之上，再複製一次流程」。

海柏格說，「最後，因為台灣供應鏈地位如此不可或缺，我們認為先有這樣的場域，並在雙邊推動許多最重要的討論，之後再以多邊形式拓展已在雙邊討論到的諸多議題，這點至關緊要」。

他也補充，12日的「矽和平峰會」只是第一場會議，以後還會有更多場，美國還在決定新成員流程中，預料將根據正在進行的對話，在明年第1季宣布新成員，「所以我會先深呼吸冷靜一下，給我們一點空間以雙邊基礎進行敏感對話，我們預期將在明年第1季宣布矽和平宣言的好幾位新成員」。

