三三會理事長看對美關稅交涉 林伯豐：製造業是談判靠山
台美關稅最終議利率至今仍遲遲未出爐， 工商界對明年接單感到憂心。三三會理事長林伯豐昨（17）日表示，台灣應該集結政府行政、立法院及民間團體力量，共同努力與美方交涉，他相信台灣的製造業在全球供應鏈具備「不可取代的獨占性」，可作為政府談判時的最強靠山。
展望明年景氣，林伯豐認為，由於美國對等關稅尚未正式出爐，明年經濟走向仍存在變數，必須要觀察美國期中選舉過後的局勢才能進一步確認，目前正值年底接單關鍵期，關稅議題若能早日落幕，業者才能獲得最好的保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言