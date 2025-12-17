快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

經濟關鍵字 中獎名單揭曉

經濟日報／ 本報訊
中獎名單網頁qr code
中獎名單網頁qr code

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測」活動，經民眾票選第一名的關鍵字為「穩」，已於日前完成抽獎，中獎名單即日起公布於經濟日報網。

本活動具有雙重中獎機會，「預測王」由選中經濟關鍵字名單中抽出；「參加獎」由本活動全部票選名單中抽出。如果您是幸運中獎人，主辦單位經濟日報會以email寄發「中獎人須知」和「中獎簽收單據」。請中獎人留意電話、電子信箱，並準備好個人身分證明文件及領獎文件回寄至報社。中獎名單請上：

https://money.udn.com/money/story/5648/9194591

活動

延伸閱讀

能源論壇18日登場／元大投信董座劉宗聖：能源轉型 2026是關鍵

經濟日報社論／AI地緣政治 凸顯台灣科技主權

2025大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主羅賓森：鼓勵創新 打造經濟繁榮

經濟日報社論／諾貝爾大師肯定台灣廣納式制度

相關新聞

歐盟擴大課徵碳邊境稅 高排碳進口產品都跑不掉

歐盟執委會17日公布的提案顯示，歐盟不顧國際反對聲浪，將擴大實施向高排碳進口產品課徵的碳邊境稅，徵稅範圍擴及更多製造品，...

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

「斜槓可以說是被環境逼的！」、「你兼差，老闆反而比較重視！」過去打工兼職多被視為「工作轉換的過渡」或「正職的補充」，但如今斜槓、複業、多元薪資，已成為年輕世代就業新主流。30歲出頭、已是二寶媽的Wendy與八年級Chris都是典型案例。他們受訪現身說法，訴說年輕世代究竟是因為哪些生活上的「痛點」，選擇走上斜槓之路……

三三會理事長看對美關稅交涉 林伯豐：製造業是談判靠山

台美關稅最終議利率至今仍遲遲未出爐， 工商界對明年接單感到憂心。三三會理事長林伯豐昨（17）日表示，台灣應該集結政府行政...

台美經濟對話 明年初舉行…美國務次卿：台灣在供應鏈不可或缺

美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）表示，台灣在供應鏈具備「不可或缺」（essential）...

交部訂七年計畫 添加永續燃油 鼓勵變強制

航空業添加永續燃油（SAF），將從鼓勵走向強制。據悉，交通部初步規劃，2032年將根據生產進程，強制國籍航空必須使用一定...

公共充電樁設置量 優於歐盟建議標準

我國訂定六大部門減碳目標後，運輸部門減碳作為持續推進。交通部統計，國內電動大客車普及率已達40.8%，提前達成今年35%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。