公共充電樁設置量 優於歐盟建議標準

我國訂定六大部門減碳目標後，運輸部門減碳作為持續推進。交通部統計，國內電動大客車普及率已達40.8%，提前達成今年35%目標；公共充電樁數量達13,482槍，預計年底可增至1.5萬槍，整體車樁比8.8比1，優於歐盟建議的10比1標準。

因應氣候變遷，我國積極推動淨零減碳路徑。統計顯示，2022年運輸部門溫室氣體排放量為3,628.2萬公噸，年增84.8萬公噸，占全國總排放量12.69%，排名第四，低於製造、能源與住商部門。其中公路系統排放占比高達96.32%，以小客車48.99%居首，小貨車17.77%次之。

交通部指出，運輸減碳政策聚焦運具電動化與無碳化，從三大面向推動，包括提升電動運具數量、完善使用環境配套及帶動產業技術升級轉型。規劃2023年至2030年投入783.05億元，目標2030年減碳218.55萬公噸，2035年擴大至339.58萬公噸。

充電建設方面，交通部積極建構電動車友善使用環境。最新統計顯示，公共充電樁共13,482槍，其中慢充10,088槍、快充3,394槍，快充車樁比為35比1，同樣優於歐盟建議的80比1標準。交通部表示，充電樁建設進度順利，年底達成1.5萬槍機率高。