交部訂七年計畫 添加永續燃油 鼓勵變強制

航空業添加永續燃油（SAF），將從鼓勵走向強制。據悉，交通部初步規劃，2032年將根據生產進程，強制國籍航空必須使用一定比率的SAF。交通部預計明年7月訂出分階段目標，12月提出配套。

台灣已宣示2050年邁向淨零排放，為加速減碳進程，賴清德總統親自籌組國家氣候變遷委員會，並訂定六大部門減碳目標。其中航空業減碳主軸鎖定SAF，民航局規劃，將循序漸進推動，最終於2032年視國內生產進程，實施強制使用SAF。

民航局統計，去年全年國籍航空業碳排達1,381萬8,232噸，年增10%，不僅高於疫情前2019年的1,280萬噸，也反映航空運量回溫帶動碳排同步攀升。航空業若要有效減碳，提升SAF使用比率是關鍵之一。

為此，政府已成立SAF工作平台，採跨部會合作，參考日本「能源供應結構複雜化法案」推動經驗，分別就供應與製造端、使用端設立兩個工作小組，每半年召開平台會議，檢視減碳成效並滾動調整目標。

依民航局規劃，今年起已啟動SAF試行計畫，在桃園、松山及高雄機場添加SAF進行飛航。明年7月將訂定國籍航空公司SAF使用比率分年目標，並於明年12月提出由鼓勵使用轉為強制使用的規劃及配套措施，同步公布強制使用SAF比例。

中長期目標上，民航局規劃國籍航空公司於2030年SAF使用比率至少達5%，並於2032年依國內生產進度，正式實施強制使用SAF規定。

考量SAF推動關鍵仍在供應端，政府同步透過跨部會SAF供應工作小組，由經濟部、環境部及國科會等單位共同合作。今年率先進行SAF料源布局，協調環境部開放廢食用油進口並禁止國內出口，以確保原料供應穩定。另規劃於明年11月提出2027至2032年SAF供應量分年目標，並同步盤點國內產能、評估設備補貼經費必要性，並提出設置SAF生產基地及供應中心方案。

依規劃，2030年7月將訂定要求燃油供應商提供含SAF燃油的強制規定，最終目標是在2032年建立國內穩定生產與供應SAF的體系。

此外，行政院先前宣布禁止國內廚餘養豬，環境部指出，未來廚餘相關資源亦可望投入SAF生產，進一步強化國內SAF供應量能，為航空業邁向淨零提供支撐。