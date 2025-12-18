快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

交部訂七年計畫 添加永續燃油 鼓勵變強制

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
航空業添加永續燃油（SAF），將從鼓勵走向強制。聯合報系資料照
航空業添加永續燃油（SAF），將從鼓勵走向強制。聯合報系資料照

航空業添加永續燃油（SAF），將從鼓勵走向強制。據悉，交通部初步規劃，2032年將根據生產進程，強制國籍航空必須使用一定比率的SAF。交通部預計明年7月訂出分階段目標，12月提出配套。

台灣已宣示2050年邁向淨零排放，為加速減碳進程，賴清德總統親自籌組國家氣候變遷委員會，並訂定六大部門減碳目標。其中航空業減碳主軸鎖定SAF，民航局規劃，將循序漸進推動，最終於2032年視國內生產進程，實施強制使用SAF。

民航局統計，去年全年國籍航空業碳排達1,381萬8,232噸，年增10%，不僅高於疫情前2019年的1,280萬噸，也反映航空運量回溫帶動碳排同步攀升。航空業若要有效減碳，提升SAF使用比率是關鍵之一。

為此，政府已成立SAF工作平台，採跨部會合作，參考日本「能源供應結構複雜化法案」推動經驗，分別就供應與製造端、使用端設立兩個工作小組，每半年召開平台會議，檢視減碳成效並滾動調整目標。

依民航局規劃，今年起已啟動SAF試行計畫，在桃園、松山及高雄機場添加SAF進行飛航。明年7月將訂定國籍航空公司SAF使用比率分年目標，並於明年12月提出由鼓勵使用轉為強制使用的規劃及配套措施，同步公布強制使用SAF比例。

中長期目標上，民航局規劃國籍航空公司於2030年SAF使用比率至少達5%，並於2032年依國內生產進度，正式實施強制使用SAF規定。

考量SAF推動關鍵仍在供應端，政府同步透過跨部會SAF供應工作小組，由經濟部、環境部及國科會等單位共同合作。今年率先進行SAF料源布局，協調環境部開放廢食用油進口並禁止國內出口，以確保原料供應穩定。另規劃於明年11月提出2027至2032年SAF供應量分年目標，並同步盤點國內產能、評估設備補貼經費必要性，並提出設置SAF生產基地及供應中心方案。

依規劃，2030年7月將訂定要求燃油供應商提供含SAF燃油的強制規定，最終目標是在2032年建立國內穩定生產與供應SAF的體系。

此外，行政院先前宣布禁止國內廚餘養豬，環境部指出，未來廚餘相關資源亦可望投入SAF生產，進一步強化國內SAF供應量能，為航空業邁向淨零提供支撐。

航空業 減碳

延伸閱讀

華航勇奪ESG交通運輸永續金獎 唯一蟬聯兩屆航空業者

中國豪車市場寒冬！Maserati 落地價不到 40 萬人民幣促銷

「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」推動經費 十年要花855億

Abarth考慮重啟燃油鋼砲車型 將以500 Hybrid為基礎

相關新聞

歐盟擴大課徵碳邊境稅 高排碳進口產品都跑不掉

歐盟執委會17日公布的提案顯示，歐盟不顧國際反對聲浪，將擴大實施向高排碳進口產品課徵的碳邊境稅，徵稅範圍擴及更多製造品，...

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

「斜槓可以說是被環境逼的！」、「你兼差，老闆反而比較重視！」過去打工兼職多被視為「工作轉換的過渡」或「正職的補充」，但如今斜槓、複業、多元薪資，已成為年輕世代就業新主流。30歲出頭、已是二寶媽的Wendy與八年級Chris都是典型案例。他們受訪現身說法，訴說年輕世代究竟是因為哪些生活上的「痛點」，選擇走上斜槓之路……

三三會理事長看對美關稅交涉 林伯豐：製造業是談判靠山

台美關稅最終議利率至今仍遲遲未出爐， 工商界對明年接單感到憂心。三三會理事長林伯豐昨（17）日表示，台灣應該集結政府行政...

台美經濟對話 明年初舉行…美國務次卿：台灣在供應鏈不可或缺

美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）表示，台灣在供應鏈具備「不可或缺」（essential）...

交部訂七年計畫 添加永續燃油 鼓勵變強制

航空業添加永續燃油（SAF），將從鼓勵走向強制。據悉，交通部初步規劃，2032年將根據生產進程，強制國籍航空必須使用一定...

公共充電樁設置量 優於歐盟建議標準

我國訂定六大部門減碳目標後，運輸部門減碳作為持續推進。交通部統計，國內電動大客車普及率已達40.8%，提前達成今年35%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。