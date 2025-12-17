「碳費打2折」產業標準將揭曉 環境部18日預告草案

快訊

中央社／ 台北17日電
環境部將於明天預告攸關哪些產業碳費可打2折的「高碳洩漏風險事業審核原則」草案。圖為高雄林園工業區石化產業。聯合報記者劉學聖／攝影
環境部將於明天預告攸關哪些產業碳費可打2折的「高碳洩漏風險事業審核原則」草案。圖為高雄林園工業區石化產業。聯合報記者劉學聖／攝影

排碳大戶明年將要繳交碳費，攸關哪些產業碳費可打2折的「高碳洩漏風險事業審核原則」，環境部將於明天預告草案，預告期14天收集各界意見，後續會儘速完成公告。

台灣碳費制度今年上路，明年排碳大戶將繳交第一筆碳費，原則上每噸碳為新台幣300元；但環境部提供優惠方案，若業者提自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可降為每噸碳100元或50元。

另外，根據碳費收費辦法，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段系數為0.2，亦即碳費可打2折。

環境部表示，高碳洩漏風險事業審核原則預計明天預告，預告期14天，接續將儘速完成公告；至於適用家數，則會在確認公告後再統一說明。

根據草案，審核原則的架構分為兩類別，類別一是行業別認定、類別二則是個案申請。

類別一部分，參考國際作法，設置高碳洩漏風險指標，高於特定門檻值的行業別，即定義為高碳洩漏風險行業別；另外參採排放密集度、貿易密集度等評估項目。大方向而言鋼鐵、水泥及石化產業都屬於類別一所訂的高碳洩漏風險事業。

類別二部分，評估項目包含符合反傾銷或平衡稅等因素面臨國際競爭壓力、營業毛利是否為負值及碳費成本佔營業毛利率的比例約3成等指標。由該廠提出申請後，需由經濟部、環境部聯合審查，通過後適用。

