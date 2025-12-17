快訊

地方創生多困難？ 經長龔明鑫揭1難題嘆比當半導體工程師還艱辛

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫17日頒獎表揚「2025地方特色產業創意大賽」得獎團隊，他在致詞時表示，推動地方產業有時候比半導體更困難。聯合報資料照
經濟部長龔明鑫17日頒獎表揚「2025地方特色產業創意大賽」得獎團隊，他在致詞時表示，推動地方產業有時候比半導體更困難。聯合報資料照

地方創生到底有多難？曾經擔任國發會主委、推動地方創生的經濟部長龔明鑫說，推動地方產業有時候比半導體更困難，地方創生需要在地札根，長期間努力才能取得在地DNA精神發光發熱，從這個角度看，比當半導體工程師還要難。

經濟部日前公布「2025地方特色產業創意大賽」優勝名單，17日舉辦頒獎典禮，龔明鑫應邀致詞並頒獎。

地方特色產業創意大賽廣邀全台368個鄉鎮市區參賽，經過書面審查、初賽、準決賽、決賽等階段評選後，從824個參賽團隊中選出9組優勝及7組潛力團隊，其中，優勝團隊可以獲得200萬元等值的行銷推廣與輔導資源。

龔明鑫說，自己最近受邀演講，都一定會講到半導體，今天不講半導體，而是講8百多個地方創生團隊及在地青年，高科技產業青年非常棒，是台灣之光，但我們有更多的年輕人返鄉，不僅在地努力，還看到了開花結果，有很好的成就，展現台灣多元文化特色，只要努力，每人頭上都有一片天。

龔明鑫表示，推動在地的地方產業，有時比推動半導體更困難，「半導體是台糖的地選一塊，工廠蓋下去，就開始生產了，當然也要很高的技術，但它好像不需要在地連結」，但地方創生不同，要在地紮根，要花很長時間才能取得在地DNA的精神、發光發熱，這比當半導體工程師更困難。

龔明鑫說，地方創生就是根札得夠深、夠廣，今年才有8百多隊來參加競賽，顯示過去的努力已看到一些階段性的成果，他自嘲這樣講好像是在稱讚自己，但是地方創生透過一棒接一棒，生，要由國發會主委葉俊顯負責，「但養，我們可以一起養」，國發會與經濟部聯手把地方創生團隊養大，講出更好的故事，再把故事變成一門好生意，創造良性循環。

