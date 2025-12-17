快訊

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

智慧局更新綠色證明標章資訊 企業ESG評鑑98件綠色證明標章全都露

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部智慧局全面更新「淨零排放有關證明標章資訊專區」，彙整了政府、法人、民間共98件有效的綠色證明標章，涵蓋環保、減碳及節能三大領域。全球有130國已有淨零排放宣示，智慧局長廖承威表示，該專區的標章都是經過註冊認證，有助企業填寫ESG評鑑，也讓消費者消費時能參考。

企業若獲得永續發展相關標章認證，有助於提升產品的市場競爭力及可信度；廖承威提到，2026年1月證期局對ESG評鑑要求E（環境面）的部分提高，若是取得專區當中的綠色標章，有機會加一分；他說，別看一分很少，實際很補。

智慧局表示，該專區提供詳細的標章資訊及相關註冊資料連結，有助於迅速掌握各類標章的內涵，不僅能夠作為消費者在選購商品及服務時的參考依據，同時也能成為企業規劃永續發展及ESG策略的重要指標。

智慧局表示，證明標章是商標法所規範、保護的一種標章類型，其功能是證明標有該標章的商品或服務具備特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項，並讓消費者能夠藉以和未經證明的商品或服務相區別。當證明標章所要證明的內容與環保、減碳、節能等特性相關時，這些「綠色證明標章」可以成為連結消費端與產業端的橋樑，有效傳遞可信的環境友善訊息。標章因可替產品進行背書，不得隨意張貼。

企業若獲得綠色證明標章認證，將有助於提升產品的市場競爭力及可信度，進一步增強消費者的信任感。對於民眾而言，這些標章則能幫助他們識別具有環保、永續特徵的商品或服務，從而促進綠色消費

智慧局在2022年推出「淨零排放有關證明標章資訊專區」，17日再次更新。除彙整環保、減碳、節能三大領域外，也新增多元主題，包括「政府機關」、「產業領域別」等，可更快速搜索。

政府機關有多達40件，其中，出經濟部15件最多，包括民眾熟知的節能、省水標章等，內政部也有10件、環境部有9件、農業部5件與台中市政府1件等。舉例來說，像是節能標章、綠色工廠等都是經濟部為權利人發起標章，必須負起認證責任。

綠色消費 商品 環保

延伸閱讀

綠色證明標章專區更新！98件有效綠色標章權利人 政府機關占4成

華航勇奪ESG交通運輸永續金獎 唯一蟬聯兩屆航空業者

市值型ETF年終盤點…00905績效打敗大盤！銅板價成小資族高CP值首選

能源論壇18日登場／元大投信董座劉宗聖：能源轉型 2026是關鍵

相關新聞

企業迎合川普赴美設廠 童子賢揭1潛在風險「只能不硬幹」

和碩董事長、總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢今日指出，企業在因應美國的關稅政策上，必須分別準備短期和中長期的對...

「RE100已過時」 童子賢：擴大核電才能解決台灣缺電問題

和碩集團董事長、總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢今日在中華獨立董事協會的「2025年董事會治理高峰論壇」發表專...

勞動部推「跨域就業津貼」 最高補助3萬元

為協助失業勞工突破求職門檻、降低遠距就業障礙及交通費負擔，以順利銜接不同領域的工作環境，勞動部勞動力發展署推動「跨域就業...

防詐條例初審加重刑罰 劉世芳：列「禁奢條款」強化保障

立法院內政委員會17日審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，均照院版提案通過初審。內政部長劉世芳於初審通過後受訪，她表示...

對等關稅後 2026年海、空運物流版圖再洗牌

美國總統川普推動對等關稅後，國內物流業者證實，國內航空貨運及海運亞洲區間很旺重要關鍵，新變化成推升2026年海、空運市場...

大型金控：美聯準會延後至明年三月降息可能性更高

美國非農就業最新數據出爐，大型金控分析，美國聯準會（Fed）因此延後至明年3月降息可能性更高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。