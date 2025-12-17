智慧局更新綠色證明標章資訊 企業ESG評鑑98件綠色證明標章全都露

經濟部智慧局全面更新「淨零排放有關證明標章資訊專區」，彙整了政府、法人、民間共98件有效的綠色證明標章，涵蓋環保、減碳及節能三大領域。全球有130國已有淨零排放宣示，智慧局長廖承威表示，該專區的標章都是經過註冊認證，有助企業填寫ESG評鑑，也讓消費者消費時能參考。

企業若獲得永續發展相關標章認證，有助於提升產品的市場競爭力及可信度；廖承威提到，2026年1月證期局對ESG評鑑要求E（環境面）的部分提高，若是取得專區當中的綠色標章，有機會加一分；他說，別看一分很少，實際很補。

智慧局表示，該專區提供詳細的標章資訊及相關註冊資料連結，有助於迅速掌握各類標章的內涵，不僅能夠作為消費者在選購商品及服務時的參考依據，同時也能成為企業規劃永續發展及ESG策略的重要指標。

智慧局表示，證明標章是商標法所規範、保護的一種標章類型，其功能是證明標有該標章的商品或服務具備特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項，並讓消費者能夠藉以和未經證明的商品或服務相區別。當證明標章所要證明的內容與環保、減碳、節能等特性相關時，這些「綠色證明標章」可以成為連結消費端與產業端的橋樑，有效傳遞可信的環境友善訊息。標章因可替產品進行背書，不得隨意張貼。

企業若獲得綠色證明標章認證，將有助於提升產品的市場競爭力及可信度，進一步增強消費者的信任感。對於民眾而言，這些標章則能幫助他們識別具有環保、永續特徵的商品或服務，從而促進綠色消費。

智慧局在2022年推出「淨零排放有關證明標章資訊專區」，17日再次更新。除彙整環保、減碳、節能三大領域外，也新增多元主題，包括「政府機關」、「產業領域別」等，可更快速搜索。

政府機關有多達40件，其中，出經濟部15件最多，包括民眾熟知的節能、省水標章等，內政部也有10件、環境部有9件、農業部5件與台中市政府1件等。舉例來說，像是節能標章、綠色工廠等都是經濟部為權利人發起標章，必須負起認證責任。