企業迎合川普赴美設廠 童子賢揭1潛在風險「只能不硬幹」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
和碩聯合科技董事長童子賢。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
和碩董事長、總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢今日指出，企業在因應美國的關稅政策上，必須分別準備短期和中長期的對策來因應，尤其是長期的方案，企業必須思考「四年後」的問題，亦即，即使現在去美國設廠來配合美國政府要求：「但倘若四年之後，新的領導人又返回拜登政策，這時去設廠的又該如何？」童子賢示警，四年後的政權交替，對於現在去設廠的企業，是必須評估的風險，企業也只能採取「不硬幹，務實的作法」來因應。

童子賢今日在中華獨立董事協會的「2025年董事會治理高峰論壇」發表專題演講，發表以上看法。

童子賢也說，其實美國非常有錢，在他看來，美國人只是繳稅方式有問題，但美國一點都不窮，反而是全世界最有錢的國家，雖然美國累積負債28兆美元：「但75%是向美國人借款，只有25%向外國借款！」亦即美國外債很少，不像許多國家背負沉重的外債負擔。

他比喻，川普總統推出的「大而美方案」，就好比大樓管理員對他的大樓內住戶宣布：「你們繼續選我，我讓你們不用繳管理費！」而川普想讓美國製造業重新偉大，童子賢直言，美國的製造業最大的問題，就是高所得、高工資、缺人力，尤其美國勞工薪資都很高，將使製造業的生產成本壓不下來，會成為想重振美國製造業的一大障礙。他更指出，美國製造業想再度偉大，與其指望美國的勞工，倒不如乾脆引進500萬個外勞，美國製造業才能成功。

美國 製造業 童子賢 川普 拜登

