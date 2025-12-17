進口快遞貨物全面預委任 財政部：明年3月1日上路

快訊

中央社／ 台北17日電

為打擊冒名報關，財政部今天宣布明年3月1日起，所有簡易申報進口快遞貨物均應在報關前完成預先確認委任，民眾若網購境外貨物，可利用實名認證APP確認報關業者推播的報關資訊與實際購買的貨物是否相符，以完成委任報關，否則貨物將無法報關。

財政部關務署今天舉行例行記者會說明，預告修正海運快遞貨物通關辦法、空運快遞貨物通關辦法及報關業設置管理辦法相關規定，將推動全面預先委任。

關務署表示，過去曾發生民眾於快遞貨物通關後，才得知個資遭盜用報關進口違法管制物品或幽靈詐騙包裹，導致無辜民眾受牽連，因此，關務署自2021年起分階段推動「預先委任」，快遞貨物進口人須先確認委任報關關係，海關通關系統才會受理其進口貨物的申報，目的是確認每一件快遞貨物實際收貨人，杜絕跨境網購可能衍生的冒名報關案件，保護民眾權益。

關務署表示，推動預先委任措施迄今，進口快遞貨物採預先委任報關的占比逐年成長，截至今年11月30日已逾8成，已具全面實施的基礎。

關務署表示，預計明年3月1日起全面實施簡易申報進口快遞貨物預先委任，提醒國際物流業者及快遞報關業者儘速調整作業流程，於貨物運抵台灣前先以「EZ WAY易利委」實名認證APP推播貨物資訊給民眾完成線上委任，避免影響貨物通關時效。

關務署補充，民眾上網購買境外商品後，應密切注意實名認證APP推播訊息，確實核對貨物資訊，即時回復確認委任，以利貨物順暢通關，此外，切勿將自身實名認證APP註冊資料、證件或手機門號等個人資料出借不明人士使用，以免後續承擔違法進口責任。

