「RE100已過時」 童子賢：擴大核電才能解決台灣缺電問題
和碩集團董事長、總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢今日在中華獨立董事協會的「2025年董事會治理高峰論壇」發表專題演講指出，光是要民眾節約用電少吹冷氣沒用，因為民生用電量比重僅占18%，重點在於政府要選對能源的來源，而且政府努力太陽能光電及風力發電，但9年來的發電占比只有8.9%，政府應擴大核電的供電量，則不論是使用AI或是半導體的供電需求，都可滿足。
童子賢直言，政府只要選對能源的來源，不論是使用AI或是半導體的供電需求，都可滿足；他分析，台灣1人用電12000多度，日本為台灣7成，德國只有台灣的一半，台灣用電量大，但大多數卻並非民生用電用掉，例如7成由交通製造業用掉，民生用電卻不到18%，童子賢話鋒一轉說：「去限制老百姓夏天吹冷氣，並無多大意義。」
碳排也一樣。童子賢說，政府要大家減碳，但應該先要台電減碳，原因是倘若台電發的電不排碳（例如燃煤發電），則一般民眾不論再怎麼排碳都沒有用。
童子賢對國際最新趨勢分析，RE100已經過時，現在美國龍頭企業都提倡用CFE來取代RE100，直接去投資核電去了，尤其美國重啟核電，微軟就簽約了20年的核能發電來作AI的運算；他說，能永續循環的只有「太陽」，不是「太陽電廠」，太陽能廠每10年就要報廢，比核能時間還短，而且報廢之後產生更多垃圾難以解決。他表示，台灣的新綠能，合計太陽能和風電只有8.9%，還有8個地方成為全球碳排量前500大，不擴大核電使用難以改善現狀。
對其他國家能源使用現況，童子賢分析，瑞士採取「核綠共存」，低碳能源有98%，其中水電有56%，核能則占30%，而全世界的低碳發電平均有41%，台灣則連全世界的平均值都沒有，拿掉核電之後剩13%不到；歐盟國家中，德國反核，但德國則因此成為全歐燃煤發電最嚴重的國家，與英國形成強烈對比；此外，22國的COP 28倡議核能增加3倍。
童子賢指出，台灣一年進出口產值有7900億至8000億美元的GDP，日本只有GDP的30%幾、美國只有2成多，所以國際貿易仍為台灣重要的出口驅動力量，應以電力規畫好好支持先進產業，而且，台灣必須認知缺乏廣大的土地，他進而指出，大陸西北地區，包括新疆、青海、內蒙土地有358萬平方公里，是台灣的99.5倍，有利於光電及風電，但台灣沒有這種條件，應該思考其他作法。
