快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

勞動部推「跨域就業津貼」 最高補助3萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為協助失業勞工突破求職門檻、降低遠距就業障礙及交通費負擔，以順利銜接不同領域的工作環境，勞動部勞動力發展署推動「跨域就業津貼」，提供包括求職交通補助金、異地就業交通補助、搬遷補助及租屋補助，讓失業勞工減少因為工作距離衍生的經濟負擔。

勞動力發展署說明，為協助失業勞工擴大求職機會、順利重返職場，勞動部持續推動異地就業相關補助措施。凡曾參加就業保險，目前失業已滿三個月，或屬非自願離職的失業勞工，皆可到日常居住地附近的公立就業服務機構辦理求職登記，由就業服務人員提供一對一協助。

勞發署表示，就業服務人員在媒合過程中，會先與失業勞工進行諮詢討論，了解其過往工作經驗、就業興趣及專長能力，並綜合評估可媒合的職缺內容與工作地點，協助尋找合適的就業機會。

若評估後發現，住家附近暫無適合職缺，但失業勞工願意嘗試跨區求職，經就服人員推介至距離日常居住地30公里以上的地點面試，即可申請求職交通津貼。該交通津貼每人每次補助500元，情形特殊者最高可補助1,250元，每年最多可申請4次，協助減輕跨區面試的交通費用負擔。

勞發署指出，失業勞工若經推介成功就業，且工作地點距離原居住地30公里以上，在實際就業滿30日後，還可依實際情形申請後續異地就業補助。

選擇搬遷或租屋至工作地附近的失業勞工，搬遷費用核實發給，最高補助3萬元；租屋補助金額以房屋租賃契約所列租金總額的60％核實發給，每月最高發給5,000元，最長12個月。

如果是不想搬遷而選擇每日通勤者，可申請異地就業交通補助金，依照失業勞工就業地點與原日常居住處所的距離遠近，提供1,000元至3,000元不等的異地就業交通補助，最長12個月。

失業 求職

延伸閱讀

明訂旅宿業外籍實習生權益 觀光署：與勞動部細節研議中

病假扣全勤獎金 採比例原則

面試一周無下文…直接「殺去公司問」？過來人曝：1關鍵決定結局

青年就業補助最高4.8萬 女大生從待業搖身成物理治療師

相關新聞

獨家／大同華映案損失本月一次性提列 法界評「發生這事」明年就有望回沖

大同（2371）華映案遭中國法院判賠131億元，雖持續進行法律攻防，但據了解，大同為遵循最嚴格的會計準則，已決定對中國華...

勞動部推「跨域就業津貼」 最高補助3萬元

為協助失業勞工突破求職門檻、降低遠距就業障礙及交通費負擔，以順利銜接不同領域的工作環境，勞動部勞動力發展署推動「跨域就業...

防詐條例初審加重刑罰 劉世芳：列「禁奢條款」強化保障

立法院內政委員會17日審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，均照院版提案通過初審。內政部長劉世芳於初審通過後受訪，她表示...

對等關稅後 2026年海、空運物流版圖再洗牌

美國總統川普推動對等關稅後，國內物流業者證實，國內航空貨運及海運亞洲區間很旺重要關鍵，新變化成推升2026年海、空運市場...

大型金控：美聯準會延後至明年三月降息可能性更高

美國非農就業最新數據出爐，大型金控分析，美國聯準會（Fed）因此延後至明年3月降息可能性更高。

疫後郵輪觀光大爆發 2025年旅客達114.44萬人次創歷史新高

疫後郵輪觀光暢旺，交通部指出，2025年國際郵輪預估實際到港數共567艘次、旅客114.44萬人次，將超越疫情前(201...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。