外籍實習生來台沒保障？ 觀光署：已與勞動部開會討論相關細節
行政院先前已拍板跨國勞動力精進方案，包含本勞加薪藉以增額開放移工、留任久用，以及設置跨國勞動力延攬中心。不過外界關心外籍實習生權益保障議題，先前行政院也已責成相關部會進行跨部會討論，對此，觀光署長陳玉秀表示，外籍實習生是重要的人才來源，已跟勞動部開會討論，盼未來能更清楚明訂外籍實習生來台工作的基本保障。
陳玉秀表示，外籍實習生是重要的人才來源，但過去在制度面上相對不明確，與本國實習生相比，相關規範仍有補強空間。上月已與勞動部就外籍實習生權益進行討論，期盼未來能更清楚明訂外籍實習生來台實習期間的基本保障，包括合理津貼、保險及休息時間等，讓制度更趨完整。
目前外籍實習生尚未直接適用我國《勞動基準法》，陳玉秀也坦言，確實過去在工作時數與休息安排等面向，規範較為不足，相關細節仍在研議中，尚未定案。
陳玉秀強調，外籍實習生來台實習，不僅是短期人力補充，更是我國培育國際人才的重要環節，政府希望在保障實習生基本權益的前提下，建立更完善制度，讓實習生在台灣累積良好經驗，未來有機會再次回到台灣服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言