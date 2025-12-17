外籍實習生來台沒保障？ 觀光署：已與勞動部開會討論相關細節

行政院先前已拍板跨國勞動力精進方案，包含本勞加薪藉以增額開放移工、留任久用，以及設置跨國勞動力延攬中心。不過外界關心外籍實習生權益保障議題，先前行政院也已責成相關部會進行跨部會討論，對此，觀光署長陳玉秀表示，外籍實習生是重要的人才來源，已跟勞動部開會討論，盼未來能更清楚明訂外籍實習生來台工作的基本保障。

陳玉秀表示，外籍實習生是重要的人才來源，但過去在制度面上相對不明確，與本國實習生相比，相關規範仍有補強空間。上月已與勞動部就外籍實習生權益進行討論，期盼未來能更清楚明訂外籍實習生來台實習期間的基本保障，包括合理津貼、保險及休息時間等，讓制度更趨完整。

目前外籍實習生尚未直接適用我國《勞動基準法》，陳玉秀也坦言，確實過去在工作時數與休息安排等面向，規範較為不足，相關細節仍在研議中，尚未定案。

陳玉秀強調，外籍實習生來台實習，不僅是短期人力補充，更是我國培育國際人才的重要環節，政府希望在保障實習生基本權益的前提下，建立更完善制度，讓實習生在台灣累積良好經驗，未來有機會再次回到台灣服務。