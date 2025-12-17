防詐條例初審加重刑罰 劉世芳：列「禁奢條款」強化保障

立法院內政委員會17日審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，均照院版提案通過初審。內政部長劉世芳於初審通過後受訪，她表示，本次修法有三個方向，包括加重處罰、加速處理、加強保障，尤其列入「禁奢條款」（修正條文第50條），並且加重詐騙刑罰。

劉世芳表示，本次修法有三個方向。第一，加重處罰。涉案方面，如有教唆未成年人、沒有行為能力者或外籍人士，刑罰加重到二分之一。顯現在現實面上，詐騙集團確實想要利用這些比較沒有行為能力的人，來行使詐騙的企圖，因此加重處罰。

劉世芳指出，第二，加速處理。網路詐騙方面，一旦有金流利用網路平台流出去，速度都非常快，有些甚至不到60秒，就已經把所有金流挖掘完畢。這次修法賦予警政機關在最快時間內確認後，可以盡速阻止詐騙的金流流出去。

劉世芳提到，第三，加強保障。針對涉案嫌疑人，列入「禁奢條款」，例如像太子集團，這些詐騙集團大搖大擺地吃喝玩樂，對於犯罪詐欺的被害人來講情何以堪。因此修正條文第50條增訂，法院量刑時應注意詐欺犯罪行為人犯罪後之生活，有無逾越一般人通常程度，為科刑輕重之標準。

她表示，本次修法加重處罰、加速處理、加強保障，這三大方向獲得朝野黨團所有立委同意，內政部表達高度感謝。

另外，本次修法最重要的是修正條文第43條，修正高額財產損害加重詐欺罪之要件，及加重刑罰。初審條文明定，使人交付之財物或財產上利益達新台幣100萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新台幣3,000萬元以下罰金。

第43條初審條文規範，使人交付之財物或財產上利益達新台幣1,000萬元者，處五年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣3億元以下罰金。使人交付之財物或財產上利益達新台幣1億元者，處七年以上有期徒刑，得併科新台幣5億元以下罰金。