對等關稅後 2026年海、空運物流版圖再洗牌

美國總統川普推動對等關稅後，國內物流業者證實，國內航空貨運及海運亞洲區間很旺重要關鍵，新變化成推升2026年海、空運市場需求重要動能。

美國總統川普推動對等關稅，根據外電相關統計發現八個月過去後，美國半數進口商品仍避開這些關稅；美中貿易戰陡然升級、海空運全面大進擊。國內海運業者指出，大陸布局的企業已加速往東南亞市場移動，海空運物流版圖全面改變，東南亞到北美航班需求上升。

根據外電統計台灣到美國所有商品依金額來算有42%是因為美國以特定理由豁免所以沒有被課到對等關稅。國內的物流業者也分析，今年可以看出來國內的電子商品、半導體、AI相關的需求很強勁，沒有辦法細分是關稅原因還是需求。

國內的物流業者分析，目前看起來航空貨運表現比全球海運貨櫃輪來的穩健，而且這波航空貨運仍舊是需求推升，台灣的航空貨運有望因為半導體、AI等相關電子產業續旺，12月下旬的報價就相當強勁，台灣出口到北美每公斤約250-280元，12月較11月的漲幅約8%-12%，趕著在12月底出貨的急單漲幅達20%，已經出現3字頭。