快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

對等關稅後 2026年海、空運物流版圖再洗牌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

美國總統川普推動對等關稅後，國內物流業者證實，國內航空貨運及海運亞洲區間很旺重要關鍵，新變化成推升2026年海、空運市場需求重要動能。

美國總統川普推動對等關稅，根據外電相關統計發現八個月過去後，美國半數進口商品仍避開這些關稅；美中貿易戰陡然升級、海空運全面大進擊。國內海運業者指出，大陸布局的企業已加速往東南亞市場移動，海空運物流版圖全面改變，東南亞到北美航班需求上升。

根據外電統計台灣到美國所有商品依金額來算有42%是因為美國以特定理由豁免所以沒有被課到對等關稅。國內的物流業者也分析，今年可以看出來國內的電子商品、半導體、AI相關的需求很強勁，沒有辦法細分是關稅原因還是需求。

國內的物流業者分析，目前看起來航空貨運表現比全球海運貨櫃輪來的穩健，而且這波航空貨運仍舊是需求推升，台灣的航空貨運有望因為半導體、AI等相關電子產業續旺，12月下旬的報價就相當強勁，台灣出口到北美每公斤約250-280元，12月較11月的漲幅約8%-12%，趕著在12月底出貨的急單漲幅達20%，已經出現3字頭。

美國 關稅 東南亞

延伸閱讀

指控竊取美國資源 川普下令封鎖油船進出委內瑞拉

台灣42％商品躲過關稅？他憂川普反「加大力道」 網曝關鍵在這

白宮幕僚長爆料川普核心圈充斥癮君子、陰謀論者 她也談到對等關稅

泰國：柬埔寨須先宣布停火 才能結束兩國交戰

相關新聞

獨家／大同華映案損失本月一次性提列 法界評「發生這事」明年就有望回沖

大同（2371）華映案遭中國法院判賠131億元，雖持續進行法律攻防，但據了解，大同為遵循最嚴格的會計準則，已決定對中國華...

防詐條例初審加重刑罰 劉世芳：列「禁奢條款」強化保障

立法院內政委員會17日審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，均照院版提案通過初審。內政部長劉世芳於初審通過後受訪，她表示...

對等關稅後 2026年海、空運物流版圖再洗牌

美國總統川普推動對等關稅後，國內物流業者證實，國內航空貨運及海運亞洲區間很旺重要關鍵，新變化成推升2026年海、空運市場...

大型金控：美聯準會延後至明年三月降息可能性更高

美國非農就業最新數據出爐，大型金控分析，美國聯準會（Fed）因此延後至明年3月降息可能性更高。

疫後郵輪觀光大爆發 2025年旅客達114.44萬人次創歷史新高

疫後郵輪觀光暢旺，交通部指出，2025年國際郵輪預估實際到港數共567艘次、旅客114.44萬人次，將超越疫情前(201...

國安基金為何需要擴充基金規模？有三點不能說的祕密

台股日均成交量超過6000億元，整個台股上市櫃公司市值逼近百兆元之際，國安基金的規模是否足以護盤，成為市場熱議話題。尤其AI是否泡沫化疑慮，衝擊已從美股蔓延至台股，包括台股連日大跌，再度失守2萬8000點關卡，國安基金目前能動用的額度只有區區2000億元，如何使國安基金的續留場內並非只流於信心喊話，而是真正能發揮力挽狂瀾的穩盤作用？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。