中裕長效型愛滋病合併療法TMB-365/380臨床2b試驗完成首位受試者收治

中裕（4147）17日宣布，旗下世界首創長效型雙抗體愛滋病療法TMB-365/TMB-380已於美國順利完成臨床2b試驗的首位受試者收治（First Patient In, FPI）。這項進展不僅象徵臨床開發正式邁向後期驗證階段，更代表本組合療法在全球長效HIV治療中取得關鍵領先地位。

中裕表示，本次臨床2b試驗於美國多個臨床中心同步展開，主要鎖定已接受現行標準療法、但仍尋求更長效、更容易遵循的治療模式的HIV感染者。本次試驗在全面驗證TMB-365/TMB-380作為長效雙抗體療法的臨床價值。

中裕執行長張金明指出，本次臨床試驗收案與分析時程為所有受試者收治預計於2026上半年完成，六個月期中分析預計最晚於2027年年初完成，若期中分析結果與臨床2a試驗一致，顯示穩定且持久的病毒壓抑效果，公司將依據資料向美國食品藥物管理局（FDA）申請突破性療法認定（BTD），並與美國FDA商討後續臨床三期試驗的最佳設計或最快速的註冊審查途徑，此規劃將有助於大幅縮短後期臨床與上市時程，使產品更快進入全球市場。

張金明表示，「首位受試者收治，象徵TMB-365/TMB-380正式進入全球商業化前的關鍵加速階段，也代表台灣創新能力正於全球HIV治療領域產生實質影響力。公司將依國際標準推動後續試驗，全力縮短產品上市時程，期望讓全球HIV患者能更早受惠。」

中裕新藥將全速推進臨床2b試驗，並同步持續進行TMB-365/TMB-380的全球授權與策略合作洽談，以因應未來的開發與商業化布局。