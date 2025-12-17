中裕長效型愛滋病合併療法TMB-365/380臨床2b試驗完成首位受試者收治
中裕（4147）17日宣布，旗下世界首創長效型雙抗體愛滋病療法TMB-365/TMB-380已於美國順利完成臨床2b試驗的首位受試者收治（First Patient In, FPI）。這項進展不僅象徵臨床開發正式邁向後期驗證階段，更代表本組合療法在全球長效HIV治療中取得關鍵領先地位。
中裕表示，本次臨床2b試驗於美國多個臨床中心同步展開，主要鎖定已接受現行標準療法、但仍尋求更長效、更容易遵循的治療模式的HIV感染者。本次試驗在全面驗證TMB-365/TMB-380作為長效雙抗體療法的臨床價值。
中裕執行長張金明指出，本次臨床試驗收案與分析時程為所有受試者收治預計於2026上半年完成，六個月期中分析預計最晚於2027年年初完成，若期中分析結果與臨床2a試驗一致，顯示穩定且持久的病毒壓抑效果，公司將依據資料向美國食品藥物管理局（FDA）申請突破性療法認定（BTD），並與美國FDA商討後續臨床三期試驗的最佳設計或最快速的註冊審查途徑，此規劃將有助於大幅縮短後期臨床與上市時程，使產品更快進入全球市場。
張金明表示，「首位受試者收治，象徵TMB-365/TMB-380正式進入全球商業化前的關鍵加速階段，也代表台灣創新能力正於全球HIV治療領域產生實質影響力。公司將依國際標準推動後續試驗，全力縮短產品上市時程，期望讓全球HIV患者能更早受惠。」
中裕新藥將全速推進臨床2b試驗，並同步持續進行TMB-365/TMB-380的全球授權與策略合作洽談，以因應未來的開發與商業化布局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言