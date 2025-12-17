莊翠雲：今年總稅收可能短徵 不代表財政轉壞

財政部統計今年稅收可能出現短徵，財政部長莊翠雲今天表示，今年可能出現短徵是因為預算數跟實徵數間的差距，不是財政轉壞或財政不好。截至11月底，今年歲入實徵數為2兆6350億元，比去年同期實徵數還高出539億元。

財政部日前公布前11月全國總稅收新台幣3兆5813億元、創同期新高，年增0.3%，與全年預算目標差距尚有2206億元。官員說明，由於車市、房市買氣不佳影響稅收表現，今年達標機率相對低，可能是2020年以來首見短徵，估低於預算數300億至500億元。

立法院財政委員會上午審查攸關調降啤酒關鍵原物料麥芽及啤酒花關稅的海關進口稅則部分稅則修正草案，邀請莊翠雲列席報告，並備質詢。

對於今年稅收可能短徵，恐結束自2020年以來連4年稅收超徵的狀況，國民黨立委林德福指出，主計總處日前上修2025年經濟成長率至7.37%，是十幾年來最高，為何會呈現稅收短徵的狀況，是否是財政轉壞的徵兆。

莊翠雲表示，今年中央政府歲入的預算數比去年歲入實徵數增加947億元。截至11月底，今年歲入實徵數為2兆6350億元，比去年同期實徵數還高出539億元。這是因為預算數跟實徵數間的差距，兩者差距只在1%至2%之間，不是財政轉壞或財政不好。

莊翠雲指出，今年經濟成長率7.37%，有些稅收會到明年才會呈現，例如所得稅。

對於稅收短徵是否會影響中央統籌分配稅款，莊翠雲表示，要等到年底精算後才會知道，但財政部必須事先通知地方政府有這個情形。