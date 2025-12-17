大型金控：美聯準會延後至明年三月降息可能性更高

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國非農就業最新數據出爐，大型金控分析，美國聯準會（Fed）因此延後至明年3月降息可能性更高。

法人分析，的確無論從非農新增就業、就業創造的產業廣度，或未充分就業率等指標觀察，美國勞動市場降溫趨勢已相當明確，亦呼應聯準會所提及的就業市場下行風險，但也有幾個跡象顯示勞動市場已逐步從政府關門的干擾中復原，使聯準會認為沒有在明年1月得再度降息的急迫性。

這些理由包括美國就業統計調查多於月中進行，而本輪政府關門於11月12日才正式結束，部分政府運作與相關經濟活動尚未完全恢復，但從ADP民間就業在11月22日起連續兩週回復成長，以及初領失業金人數仍處於低檔來看，勞動市場未必這麼悲觀，同時也顯示11月就業數據可能偏向高估勞動市場的脆弱程度。

這種情況也將使得聯準會在明年1月再度降息的高度迫切性降低，大型金控內部認為，除非即將公布的通膨數據顯著降溫，否則聯準會更可能選擇再觀察 1–2個月、較不受扭曲的勞動市場數據後，才評估是否於3月啟動降息。

投資人對於美國就業數據的解讀也反映在美股的表現。法人解讀，現在投資人觀望的情緒愈來愈濃厚。法人分析指出，美國非農就業數據發布之後，顯示美國的勞動市場降溫與結構性壓力並存。在此同時，薪資增速放緩，例如11月平均時薪月增0.1%、年增3.5%，這些都降低短線通膨再升溫疑慮，在降息預期的驅動下，美股期貨一度走高。

不過，盤前美股期貨漲幅很快地回吐，並開始多次震盪，法人解讀，這是由於投資人很快意識到，該數據受政府關門後續扭曲影響，加上零售銷售優於預期，因此投資人認清這樣的數據不足以改變明年1月停止降息的情勢。

美國聯準會 市場

