獨家／大同華映案損失本月一次性提列 法界評「發生這事」明年就有望回沖

大同（2371）華映案遭中國法院判賠131億元，雖持續進行法律攻防，但據了解，大同為遵循最嚴格的會計準則，已決定對中國華映科技追債案的終審判決結果，於本月（12月）一次性全額先行提列約新台幣131億元的或有損失，此舉將影響公司每股盈餘EPS約6.09元。

不過，對於此筆龐大提列損失，法界及市場人士分析，此案仍須經過台灣民事法院的承認並申請執行，推估此案在台灣通過的機率微乎其微，主要原因在於台灣法院可能認為該程序存在瑕疵。

因此，若台灣法院最終判決不承認或不執行，該筆提列的鉅額損失，明年有機會隨之回沖，市場持續關注後續的法律進度。

業界認為，由於該案已是「前朝舊帳」中已知的最大財務風險，先行全額提列的處理方式，等於一次性將最大利空壓力釋放。