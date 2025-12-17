疫後郵輪觀光大爆發 2025年旅客達114.44萬人次創歷史新高

疫後郵輪觀光暢旺，交通部指出，2025年國際郵輪預估實際到港數共567艘次、旅客114.44萬人次，將超越疫情前(2019年)旅客最高峰105.5 萬人次，成長8%，創下歷年新高。

立法院交通委員會17日邀集交通部就「郵輪觀光、遊艇觀光暨藍色公路辦理情形及未來規劃」進行報告。交通部次長林國顯表示，台灣四面環海，並擁有絕佳的地理區位優勢，位處國際航運及東亞島鏈的樞紐中心位置。

在新冠疫情後，本部致力於國際郵輪、遊艇及藍色公路等海洋觀光的復甦與成長。在郵輪觀光方面，我們不僅成功走過疫情低谷，預估2025年旅客人次將突破114萬，超越疫情前(2019年)的歷史高峰。

據統計，2023年來台國際郵輪共 327 艘次、旅客 54.7萬人次，旅客人次恢復至疫情前最高峰(2019年)約5成；2024年國際郵輪共414艘次、旅客90.01萬人次，恢復至疫情前最高峰(108 年)約八成五； 2025年國際郵輪預估實際到港數共567艘次、旅客114.44 萬人次，將超越疫情前(2019年)旅客最高峰105.5 萬人次，成長 8%，創下歷年新高。

交通部指出，對於促進郵輪觀光發展未來規劃作法，依目前預報資料，2026年來台國際郵輪，預計共601艘次、114.03萬旅客人次，整體郵輪旅客人次與2025年相近，艘次則成長6%，顯示我國郵輪市場發展維持穩定成長。此外也將積極參與國際郵輪論壇並加強國際招商行銷，尤其是港務公司及觀光署每年 4 月均組團參加美國全球郵輪展 Seatrade 論壇，並設立台灣館，行銷台灣郵輪港口及觀光景點；另共同前往美國、日本拜訪郵輪航商總部，爭取國際郵輪掛靠台灣港群。

交通部也提到，除了招商外也將提供具體獎勵措施，吸引國際郵輪來台，像是境外郵輪及來台空海旅獎助，觀光署持續推動「境外郵輪來台」及「來台空海聯營旅遊（Fly-Cruise）」兩項獎助提供誘因，吸引郵輪靠泊。其中境外郵輪2025年預計獎助 25航次，較2024年成長近 3 倍，並超過疫情前航次。

此外，同步推動國際客船靠港優惠措施，港務公司為配合國際郵輪公司提早 1~2 年布局航線之特性，均提早 2 年公布國際客船優惠措施，提供碼頭碇泊費及旅客服務費優惠，並依照各港口實際需求及狀況滾動修正；觀光署與學校單位合作，針對疫後郵輪岸上遊程進行調查研究，並整合各區域觀光圈遊程，及因應永續旅遊趨勢，推廣綠色旅遊目的地。

同時，交通部也將精進郵輪消費爭議處理機制，已指定航港局擔任郵輪消費爭議主政機關，相關消費爭議將由航港局及觀光署各依權責分別督責郵輪公司及旅行社妥適處理；未來如有重大消費爭議案件，航港局將會同觀光署，邀集消費者保護單位及相關業者共同協調補償措施，並建立資訊揭露機制，使旅客能即時掌握相關訊息，提升資訊透明度。

檢討及增訂相關應記載及不得記載事項(草案)，目前刻正辦理法制作業中，未來公告實施後將督促業者落實辦理，以維護郵輪旅客權益。