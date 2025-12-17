標普估台灣明年 GDP 成長2.4%

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

華信評昨（16）日公布2026信用展望指出，人工智慧（AI）熱潮仍為台灣經濟成長率提供支撐，但同時亦加劇集中性風險。

中華信評表示，AI基礎設施投資成長趨緩及全球貿易不確定性將抑制明年出口與投資成長，民間消費與投資應無法抵銷，使強勁的成長率難以維持。根據母公司標普預估今年台灣GDP成長率達6.7%，較先前的3.3％大幅上修，估明年降至2.4%。

中華信評指出，2026年各產業成長前景仍分化，其中以化學品、鋼鐵等大宗商品產業表現最為落後；AI需求可推升台灣科技公司營收，關稅及中國大陸疲軟的民間消費和積弱的不動產市場使大宗商品企業的獲利復甦受阻。此外，估台幣持續升值趨勢，明年底為31元、2027年為30.8元。

值得注意的是，金融服務評等日漸顯著朝負向淨評等趨勢，反映併購活動增加所帶來的金融不確定性。此外，淨評等趨勢亦反映一家具官股背景金控集團持續轉弱的營運狀況。

