快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

國發基金挺企業海外投資 整體額度倍增至600億

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
支持台商深化海外布局，國發基金再加碼。 （路透）
支持台商深化海外布局，國發基金再加碼。 （路透）

支持台商深化海外布局，國發基金再加碼。國發基金管理會昨（16）日通過海外投資融資貸款第13期方案，整體額度由300億元倍增至600億元，並同步提高對中小企業及赴美投資案件的資金支持比重，協助企業拓展國際市場。

第13期方案有三大重點變革。第一，貸款總額度由前一期的300億元，提高至600億元。國發會主委、國發基金召集人葉俊顯表示，由於第12期海外投融資貸款額度已全數用罄，顯示企業對海外布局資金需求殷切，國發基金因此續辦第13期方案，並擴大規模。

第二，力挺中小企業、及赴美投資，支持比重雙雙加碼，中小企業赴海外投資，搭配款由原本四分之三提高至全額，非中小企業赴美國投資，搭配款由原本二分之一調高至三分之二。

第三，除搭配款模式外，也新增補助融資服務費選項，新南向國家投資貸放餘額年息0.5％，非新南向國家則為0.3％。實施期間從即日起至2028年12月31日，每家廠商累計貸款額度最高10億元。

外界關注，台美關稅談判仍在進行，此次國發會特別針對赴美投資提高資金支持比重，是否與行政院副院長鄭麗君所提的「台灣模式」有關？

國發基金說明，此一作法屬既有、長期辦理的常態性機制，此次僅是因應企業海外布局需求變化，適度提高對美投資資金支持比重，是提前部署。

國發基金 中小企業

延伸閱讀

賴總統召開院際國政茶敘 強調「合憲基礎」推動國政

財劃法政院不副署、法律不公布？卓榮泰下午親上火線說明

鄭麗君：2026太陽光電可達標 20GW相關案源已掌握

TVBS民調／綠營無論派誰出戰 蔣萬安皆大幅領先 僅他差距最小

相關新聞

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

谷歌（Google）日前宣布，第七代自研AI算力晶片TPU v7 （Tensor Processing Unit，代號Ironwood鐵木） 將進入量產階段，並強調這一代不只是內部使用，還將於數周內開始全面供Google Cloud客戶使用，並且有重量級客戶準備導入。消息一出，投資圈、科技圈都在問同一個問題：「輝達的王座，會不會被動搖？」

台電：節電最低獎勵金 取消

台電昨（16）日宣布，自12月23日起調整節電獎勵方案，取消最低獎勵金（84元），回歸「省多少、回饋多少」，估150萬戶...

國發基金挺企業海外投資 整體額度倍增至600億

支持台商深化海外布局，國發基金再加碼。國發基金管理會昨（16）日通過海外投資融資貸款第13期方案，整體額度由300億元倍...

標普估台灣明年 GDP 成長2.4%

中華信評昨（16）日公布2026信用展望指出，人工智慧（AI）熱潮仍為台灣經濟成長率提供支撐，但同時亦加劇集中性風險。

無薪假減2035人 近3個月低點

勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，共計三七八家、七一一八人，較上次公布減少七十八家、二○三五人，為九月十五日以...

節電最低獎勵將取消 估影響150萬戶

台電昨公布二○二六年節電獎勵制度，將自十二月廿三日起取消最低獎勵金制度，估約有超過一五○萬戶會受到影響。台電指出，調整獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。