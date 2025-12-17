國發基金挺企業海外投資 整體額度倍增至600億

支持台商深化海外布局，國發基金再加碼。國發基金管理會昨（16）日通過海外投資融資貸款第13期方案，整體額度由300億元倍增至600億元，並同步提高對中小企業及赴美投資案件的資金支持比重，協助企業拓展國際市場。

第13期方案有三大重點變革。第一，貸款總額度由前一期的300億元，提高至600億元。國發會主委、國發基金召集人葉俊顯表示，由於第12期海外投融資貸款額度已全數用罄，顯示企業對海外布局資金需求殷切，國發基金因此續辦第13期方案，並擴大規模。

第二，力挺中小企業、及赴美投資，支持比重雙雙加碼，中小企業赴海外投資，搭配款由原本四分之三提高至全額，非中小企業赴美國投資，搭配款由原本二分之一調高至三分之二。

第三，除搭配款模式外，也新增補助融資服務費選項，新南向國家投資貸放餘額年息0.5％，非新南向國家則為0.3％。實施期間從即日起至2028年12月31日，每家廠商累計貸款額度最高10億元。

外界關注，台美關稅談判仍在進行，此次國發會特別針對赴美投資提高資金支持比重，是否與行政院副院長鄭麗君所提的「台灣模式」有關？

國發基金說明，此一作法屬既有、長期辦理的常態性機制，此次僅是因應企業海外布局需求變化，適度提高對美投資資金支持比重，是提前部署。