聽新聞
0:00 / 0:00
台電：節電最低獎勵金 取消
台電昨（16）日宣布，自12月23日起調整節電獎勵方案，取消最低獎勵金（84元），回歸「省多少、回饋多少」，估150萬戶受新制影響。台電估計，因此每年可改善台電財務約4億元。
台電自2014年起依節電度數計算獎勵金，如有實際節電，每度獎勵0.6元，並提供每期（二個月）最低獎勵金84元。考量現行制度已實施逾十年，為提升獎勵公平性，2026年將以實際節電度數計算獎勵金，每省一度電可獲0.6元獎勵，節電愈多，獎勵愈多。
台電統計，2024年全國近1,300萬戶次住宅用戶響應節電，全年節電約17億度，平均每戶每期省135度電，若依實際節電度數計算平均用戶每期可獲得81元。
而去年節電獎勵登錄戶約500萬戶中，約150萬戶適用最低獎勵金，這些用戶平均只省約50度，新制上路後，其節電獎勵回饋將從84元降至30元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言