台電：節電最低獎勵金 取消

台電昨（16）日宣布，自12月23日起調整節電獎勵方案，取消最低獎勵金（84元），回歸「省多少、回饋多少」，估150萬戶受新制影響。台電估計，因此每年可改善台電財務約4億元。

台電自2014年起依節電度數計算獎勵金，如有實際節電，每度獎勵0.6元，並提供每期（二個月）最低獎勵金84元。考量現行制度已實施逾十年，為提升獎勵公平性，2026年將以實際節電度數計算獎勵金，每省一度電可獲0.6元獎勵，節電愈多，獎勵愈多。

台電統計，2024年全國近1,300萬戶次住宅用戶響應節電，全年節電約17億度，平均每戶每期省135度電，若依實際節電度數計算平均用戶每期可獲得81元。

而去年節電獎勵登錄戶約500萬戶中，約150萬戶適用最低獎勵金，這些用戶平均只省約50度，新制上路後，其節電獎勵回饋將從84元降至30元。