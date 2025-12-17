聽新聞
台電節電最低獎勵將取消 估影響150萬戶

聯合報／ 記者林海／台北報導

台電昨公布二○二六年節電獎勵制度，將自十二月廿三日起取消最低獎勵金制度，估約有超過一五○萬戶會受到影響。台電指出，調整獎勵制度目的在落實「節電愈多、回饋愈多」的公平原則，預計每年可改善台電財務約四億元。

台電二○○八年起實施節電獎勵，最初是按節電率扣減電費，二○一四年則改以節電度數計算回饋，每省一度電獎勵○點六元，並為增加誘因，設計每期最低獎勵八十四元機制，意即與去年同期相比，只要省一度電就可拿到八十四元回饋。

台電表示，最低獎勵機制上路十一年，節電獎勵的登錄已達高原期，目前約五○七萬戶；台電最近三、四年，平均每年省電約十七億度電，發出十三億到十四億元獎勵金。

但台電指出，這樣的制度造成節省一度電與節省一四○度電的用戶，都拿到八十四元回饋，其中更有一五○萬戶平均只省五十度，拿最低獎勵的用戶占了百分之七十三，但省下的電只占百分之廿五，形成不公平，因此取消最低獎勵金，回歸「省多少、回饋多少」，讓努力節電的人更願意節電。

新制上路後，一五○萬戶最低獎勵用戶，獎勵金會從八十四元降到卅元。但台電也說，新制度調整設有緩衝期，若帳單計費期間包含今年十二月廿二日以前，仍適用舊制。

