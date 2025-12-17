聽新聞
無薪假減2035人 近3個月低點

聯合報／ 記者李柏澔歐芯萌／台北報導

勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，共計三七八家、七一一八人，較上次公布減少七十八家、二○三五人，為九月十五日以來的三個月低點。勞動部表示，減少原因在於部分小型企業訂單回穩，並停止通報實施所致。此外，有二六二五人在無薪假屆期或提前終止後，已恢復原本工時。

勞動部條平司長黃琦雅指出，本期實施無薪假的業者中，受到美國關稅影響有三○七家、六三三九人；上期為三六九家、八一八六人。本期受關稅影響家數減少六十二家，人數減少一八四七人。相較於美國四月初宣布關稅前，三月底的減班休息人數僅一九九三人，人數仍然有一段差距，整體企業還是存在受關稅影響放無薪假。

黃琦雅說，本期無薪假仍以製造業占多數，有三○九家、六六七七人，人數約占整體的百分之九十三點八。製造業中，最多的是金屬機電工業，有二四九家、五○一四人；其中機械製造業一二二家、二六三三人。實施無薪假以五十人以下企業占多數，約九成、有三四五家。近半企業實行一個月四天以下的無薪假。

黃琦雅表示，另有一二三家企業暫停無薪假，二六二五名員工恢復原本工時。

黃琦雅指出，從美國實施對等關稅後，企業就反映訂單不是很穩，勞動部會持續觀察訂單回穩的狀況。產業園區這次實施家數雖然一樣，但人數減少近五十人。科學園區只剩中科，本期中科減少六十人。

無薪假 關稅 勞動部

