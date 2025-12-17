台電董座：北部AI資料中心申設限制 解套需2條件

台電自去年起，已不再核供桃園以北用電量超過五ＭＷ以上資料中心的用電申請，但如今已有解套條件，台電董事長曾文生昨天表示，若電網壅塞情況已改善或北部有新的電源開發，這項供電限制就有機會解套。

台電昨舉辦ＡＩＤＣ（ＡＩ資料中心）研討會，邀請專家學者探討ＡＩＤＣ發展對於電網韌性的挑戰與因應作法。

曾文生致詞時表示，目前提出ＡＩＤＣ設置需求很多都集中在北部，台電針對電網壅塞地區的供電原本就有一套審查辦法，過去是每次個案審查，現在已變成普遍性的規範，大家都知道的是超過五ＭＷ用電需求的數據中心，暫時不要放在桃園以北。

不過，曾文生也說，若環境條件允許，例如電網壅塞的狀況已有一定程度的改善，不再是全面性壅塞，或是北部地區有新的電源開發出來，就有機會改變桃園以北不受理申請五ＭＷ以上用電的資料中心申請限制。

曾文生指出，ＡＩ資料中心用電程度極為驚人，曾是台北最高樓的台電大樓，用電負載不到二點五ＭＷ，但兩個ＡＩ運算機櫃合計負載高達二點八ＭＷ，最新型的ＡＩ算力裝置只需幾個機櫃，就會讓既有的電網撐不住，充分顯示單位面積用電密度極高的特性，遠超傳統商辦甚至是一般製造業工廠，用電密度能與之匹敵的只有半導體廠，如何調節供需，對電力系統是非常重要的挑戰。

曾文生表示，現有非工業區的電網設計無法支撐ＡＩ算力裝置的巨大用電需求，最佳解方是供需雙方各自調節，尋求中間的均衡解，可有效降低總體成本，否則若僅由單一方付出，成本就會被拉到很高。以國外為例，包括要求ＡＩＤＣ裝置盡量接近供電端，即發即用；業者自建電力、緊急供電措施等，以形成供電彈性。

台科大電機系教授郭政謙指出，電價應具備更高的自由度與彈性，反映實際成本，並鼓勵業者自建電源，並且應該根據饋線容量的實際占用情況收費，促使ＡＩＤＣ業者願意付出努力，降低供電壓力。