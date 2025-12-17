AI泡沫化？專家：言之過早

ＡＩ泡沫化議題近來引發投資人關注，前外資分析師陳慧明、程正樺昨表示，在ＡＩ伺服器需求與電動車市場的推動下，明年全球半導體產業營收將成長百分之廿六；兩人不約而同表示，各大雲端服務供應商（ＣＳＰ）資本競賽仍未止歇，雖然部分業者有投資過度疑慮，但絕大多數業者都有穩健業務和商模支應，且整個ＡＩ供應鏈仍處於上升周期，但現在談ＡＩ泡沫言之過早，預期明年仍由ＡＩ與台積電主導半導體產業投資。

首席國際顧問公司昨舉行「二○二六年全球半導體暨ＡＩ產業投資展望」，由香港聚芯資本管理合夥人陳慧明、對沖基金Captain Global Fund創辦人程正樺、知識力科技執行長曲建仲等全球半導體投資專家分享看法。

陳慧明指出，二○二六年將是半導體與ＡＩ「超級循環」年，由「供應鏈短缺、資金洪潮、技術突破」所帶動的三力共振，將牽動半導體與ＡＩ產業大洗牌，成為全球半導體與ＡＩ平台加速擴張關鍵轉折點。

陳慧明推估，在晶圓代工領域，台積電持續以先進製程三奈米、二奈米與CoWoS先進封裝產能鞏固領先地位，隨著全球ＣＳＰ持續提高資本支出，明年ＣＳＰ資本支出預估仍將維持高成長，為繪圖處理器（ＧＰＵ）、ＡＩ特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）與先進封裝提供長期支撐。

程正樺指出，ＡＩ賽局已進入下半場，大語言模型在Gemini 3一鳴驚人後，競爭態勢會否從巨頭爭霸轉成一統天下，將是未來關注重點。程正樺和陳慧明都預估二○二七年，應用在ＡＩ伺服器的ＡＳＩＣ出貨量將超越ＧＰＵ。

程正樺說，供應鏈都期待軍備競賽繼續，勝負已定後超額投資狀況將遏制，目前ＡＩ供應鏈仍處於上升周期，雖有泡沫疑慮，但距離破裂還有一段時間。

但程正樺認為，與先前輝達一枝獨秀的狀況不同，科技巨頭們客製化晶片日益成熟，投資供應鏈選擇也會更加複雜。可以確定的是，不論是哪家巨頭的晶片都會交給台積電代工，因此台積電仍會強勢主導明年半導體產業投資。

此外，中華信評昨公布明年信用展望，ＡＩ熱潮仍為台灣經濟成長率提供支撐，但也加劇集中性風險。ＡＩ基礎設施投資成長趨緩及全球貿易不確定性將抑制明年出口與投資成長，民間消費與投資應難抵銷，使強勁的成長率難以維持。據母公司標普預估今年台灣ＧＤＰ成長率百分之六點七，明年降至百分之二點四。

中華信評表示，明年各產業成長前景仍分化，其中以化學品、鋼鐵等大宗商品產業表現最為落後。