諾貝爾經濟學得主羅賓森：台韓政治轉型成功 法治指數與專利同步上揚

2024年諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森（James A. Robinson）16日指出，台灣及南韓是「廣納型」（inclusive）社會的成功例子，這樣的社會鼓勵創新，保護智慧財產權，並讓來自各種社會背景的人才得以脫穎而出，因而創造長久的經濟繁榮。

羅賓森16日出席經濟日報主辦的「2025大師論壇」，以「國家體制與經濟成長」為題發表專題演說。他強調，要有廣納型的經濟制度，必須要先有廣納型的政治制度。在這樣的社會，政治權力是由大多數人所分享，國家也有能力去執法，以促進集體利益。

相反的，羅賓森指出，在採取「榨取型」（extractive）政治制度的社會，少數人獨享政治權力及財富，當權者任人唯親，鎖住、限制及阻擋人才，造成有才華的人無法脫穎而出。即使經濟曾經快速成長，也只是暫時現象，無法持續。

羅賓森表示，台灣與南韓都是由榨取型社會轉型成廣納型社會的成功範例，從1980年代末期開始轉型以後，這兩個社會的專利數目開始大幅增加。專利是廣納型社會的特色，因為提供創新的誘因及機會，同時國家也藉此保障智慧財產權。

羅賓森說，再從法治指數來看，在1950年代，台灣與南韓的法治指數略高於中國，但從1980年代末期起指數都急速上揚，到2020年代已接近德國、美國及新加坡的高水準。

羅賓森指出，英國開啟工業革命，從零開始打造適合創新科技的環境，美國也採取同樣的策略。像台灣這樣的後進者，可以採取不同的策略趕上，例如借用或學習其他國家的創新，或是透過移民等方式吸引人力資本，但這些策略是否成功，仍取決於制度。