快訊

升大學學習歷程檔案「恐將成虛設」？ 課程學習成果、多元表現未交者增

非農數據出爐 美股電子盤、台指期夜盤大漲

大樂透頭獎2.17億元一注獨得！獎落「這縣市」

台電：燃料成本下跌 今年盈餘估逾500億終結連3虧

中央社／ 台北16日電
台電今年前10月稅前盈餘新台幣694億元，台電副總經理蔡志孟今天表示，隨著燃料成本下跌，台電今年有望盈餘超過新台幣500億元，終止自2022年以來連續3年虧損。圖／聯合報系資料庫
台電今年前10月稅前盈餘新台幣694億元，台電副總經理蔡志孟今天表示，隨著燃料成本下跌，台電今年有望盈餘超過新台幣500億元，終止自2022年以來連續3年虧損。圖／聯合報系資料庫

台電今年前10月稅前盈餘新台幣694億元，台電副總經理蔡志孟今天表示，隨著燃料成本下跌，台電今年有望盈餘超過新台幣500億元，終止自2022年以來連續3年虧損。

根據台電網站，台電今年1至10月稅前盈餘為694億元，主因國際燃料價格下滑，加上10月微調電價，對於台電財務均有助益；不過，累積虧損仍3527億，負債比率高達90.6%。

蔡志孟今天接受媒體訪問表示，隨著燃料成本下跌，台電今年財務有望改善，估計今年稅前盈餘有望超過500億元。

蔡志孟指出，今年11月財務已較去年同期改善，單月呈現損益兩平；至於12月情況，以去年12月虧損逾百億來看，今年12月應也會虧損，而台電估計今年冬天離岸風場併網較去年多，每度電收購價格6、7元，相對高價，此將是影響12月台電財務關鍵。

考量政府爭取台電撥補預算屢遭否決，經濟部日前召開今年第3次電價費率審議會時決議，台電公司因2022年起國際局勢變化，電價應調未調整下，所產生的累積虧損未彌平前，不提撥電價穩定準備，讓台電強化財務結構，未來可減少利息負擔，持續投入各項電力建設，穩定國內電力供應。

台電 電價 經濟部

延伸閱讀

三峽貨櫃車停電事故 台電：勾到第四台線路導致電桿倒塌

節電獎勵將調整 台電：取消最低獎勵金 回歸省多少回饋多少

專訪／四接最新進展 謝國樑喊話台電：地方產業電力分配應制度化

插頭沒拔就在偷電！盤點家中5大「待機耗電王」 關機也沒用

相關新聞

這麼強！龔明鑫：AI趨勢難擋 台積電生產多少賣多少

儘管近期AI前景遭到挑戰，懷疑AI泡沫可能就要破裂，可能直接影響台灣明年的經濟成長。不過，經濟部長龔明鑫對AI仍有信心，...

諾貝爾經濟學得主羅賓森：台韓政治轉型成功 法治指數與專利同步上揚

2024年諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森（James A. Robinson）16日指出，台...

台電：燃料成本下跌 今年盈餘估逾500億終結連3虧

台電今年前10月稅前盈餘新台幣694億元，台電副總經理蔡志孟今天表示，隨著燃料成本下跌，台電今年有望盈餘超過新台幣500...

吳誠文：AI新十大建設結合健康台灣 擘劃大健康產業

行政院政委兼國科會主委吳誠文表示，行政院推動「AI新十大建設」，要將「健康台灣」結合在一起，集結產業力量提出大健康產業藍...

AI太吃電！台電將對AI資料中心訂定供電管理規則 研議適用較高電價

AI快速發展，算力即是國力，也是電力，台電考量AI Data Center（AIDC）用電密度太高，對民生用電衝擊太大，...

錼創200萬美元收購美 Lumiode 強化Micro LED美國布局

Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）16日公告，董事會決議通過以現金200萬美元（約新台幣6,300萬）收購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。