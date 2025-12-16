台電：燃料成本下跌 今年盈餘估逾500億終結連3虧
台電今年前10月稅前盈餘新台幣694億元，台電副總經理蔡志孟今天表示，隨著燃料成本下跌，台電今年有望盈餘超過新台幣500億元，終止自2022年以來連續3年虧損。
根據台電網站，台電今年1至10月稅前盈餘為694億元，主因國際燃料價格下滑，加上10月微調電價，對於台電財務均有助益；不過，累積虧損仍3527億，負債比率高達90.6%。
蔡志孟今天接受媒體訪問表示，隨著燃料成本下跌，台電今年財務有望改善，估計今年稅前盈餘有望超過500億元。
蔡志孟指出，今年11月財務已較去年同期改善，單月呈現損益兩平；至於12月情況，以去年12月虧損逾百億來看，今年12月應也會虧損，而台電估計今年冬天離岸風場併網較去年多，每度電收購價格6、7元，相對高價，此將是影響12月台電財務關鍵。
考量政府爭取台電撥補預算屢遭否決，經濟部日前召開今年第3次電價費率審議會時決議，台電公司因2022年起國際局勢變化，電價應調未調整下，所產生的累積虧損未彌平前，不提撥電價穩定準備，讓台電強化財務結構，未來可減少利息負擔，持續投入各項電力建設，穩定國內電力供應。
