AI太吃電！台電將對AI資料中心訂定供電管理規則 研議適用較高電價

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電。圖／聯合報系資料庫
台電。圖／聯合報系資料庫

AI快速發展，算力即是國力，也是電力，台電考量AI Data Center（AIDC）用電密度太高，對民生用電衝擊太大，現在研議設置AI Data Center管理規則，包括建議設置在電源5公里範圍內、須有自備發電、以及適用特定電價等。

台電16日舉行「AIDC研討會」，邀請學者就AIDC設置配套及管理提出建議。台電董事長曾文生致詞時提到，AIDC「用電密度非常大」，若是侷部區域電網，供電會被AIDC吸過去，若是設在都會區中，「會讓原有電網撐不住」。他認為AIDC應該要跟電源放在一起，減少電網負擔。供電端與AIDC都應各自調節，是最好方式，如果只是單一方解決，成本將會拉很高。

台電總經理王耀庭在會議總結表示，如果AIDC有一些配套措施，有機會在電網較鬆地方，例如桃園以南設置；但若沒有配套措施，就必須嚴格限制它設置地點，就在電廠旁邊3、5公里之內。他表示，台電會先聽取學者專家意見，訂出核供的管理規則，再與社會進行溝通。他也坦言，AIDC應該會是台電核供最嚴格的對象。

曾文生在致詞時舉例，台電大樓整棟樓的用電負載不到2.5 MW(千瓩)。而現在一個AI算力櫃，如GB200／300系列，就要1.4 MW，換言之，兩個機櫃的用電量就超過整棟台電大樓。

他表示，台電對於電力用戶是有分類的，工廠是用電密度最高，住宅、商辦相對低。AI Data Center「用電密度太可怕了」，其用電密度遠高於一般工廠，甚至只有半導體廠能與之相比。且AIDC體積非常小，可以放在都市商辦大樓內，在局部電網中，若用電密度非常高，會造成區域電網快速過載，「會讓原有電網撐不住」。

究竟AIDC要放在那裡？要如何解決？曾文生表示，AIDC應該要跟電源放在一起，減少電網負擔。供電端與AIDC都應各自調節，是最好解決方式，如果只是單一方解決，成本將會拉很高。

曾文生表示，設置AIDC將會逐漸設計出規範，例如要求設置緊急供電設施，如柴油發電機。其次是區域供需平衡與「 Power Couple 」概念，目前國外初步解決方案是共置，盡量讓AIDC與電廠擺在一起，減少電網輸送的負擔。在同一個場址裡面，要做供需的匹配，在一個相對小範圍電網系統裡面解決掉。

台電現已限制桃園以北不接受 5MW以上AIDC申請，他表示，這會隨環境改變，只要區域電網壅塞狀況改善，或者是北部有新的電源開發出來，就有機會改變。他強調，「算力」未來一定是台灣的核心課題，「電力」也是大家關注的重點，這兩個課題如何找出最佳解方，希望能早點討論。

AI 台電 供電 曾文生 商辦 電廠

