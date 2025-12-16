快訊

吳誠文：AI新十大建設結合健康台灣 擘劃大健康產業

中央社／ 台北16日電
國科會主委吳誠文。記者黃義書／攝影
國科會主委吳誠文。記者黃義書／攝影

行政院政委兼國科會主委吳誠文表示，行政院推動「AI新十大建設」，要將「健康台灣」結合在一起，集結產業力量提出大健康產業藍圖，以實際行動協助政府推動生醫及精準健康政策。

吳誠文今天出席生策會會員大會致詞表示，今年行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）聚焦探討三大議題，包括優勢延續、應用創新及永續調適，並形成重要共識，要延續台灣半導體與ICT的全球優勢，結合生技醫藥、智慧健康及各類應用創新，打造完整產業鏈。

他指出，「AI新十大建設」推進中，最後要完成「全民智慧生活圈」，最重要的應用場域之一就是智慧健康，能夠帶動健康台灣，這是非常重要的政策基調。

他說，這一年在總統賴清德政策方向下，國科會與衛福部、經濟部及相關部會共同努力，投入許多心力，推動健康台灣的政策，包括行政院核定的在宅醫療科技政策及高齡健康科技，希望透過科技，將醫療服務延伸到每個人日常生活空間，運用科技放大照護能力、改善人力缺口，讓民眾獲得更即時、更貼近生活的健康服務。

此外，透過發展以主權AI為核心的創新應用，導入生技醫藥、健康照護、農業等貼近人民生活的領域，回應並滿足社會需求。

他指出，近期也成立國家隊，推進健康數據應用服務平台，成立「台灣健康網路平台公司」，由生策會副會長楊泮池擔任董事長，將有揭牌儀式。

他說，希望未來包括政府部門、醫療機構、企業或公協會等團體，都可以秉持國家隊的精神，將台灣優質的技術與系統推向國際。

科技 生技產業 生策會 吳誠文

