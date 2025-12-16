快訊

錼創200萬美元收購美 Lumiode 強化Micro LED美國布局

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
錼創科技。記者籃珮禎／攝影
錼創科技。記者籃珮禎／攝影

Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）16日公告，董事會決議通過以現金200萬美元（約新台幣6,300萬）收購美國Micro LED顯示技術公司 Lumiode, Inc. 100%股權。

據公告指出，收購將採反三角合併方式進行，完成後Lumiode將成為錼創百分之百持股子公司。錼創表示，收購目的為拓展美國市場營運需求。

錼創說明，Lumiode已成立十年，擁有與公司技術不同類別的Micro LED技術及客戶，有助於提升國際競爭力。

錼創指出，將透過本次收購，進一步擴大北美研發能量與市場。

錼創董事會也同步通過高階主管人事案，任命姚朝昶為公司新任財務長、財務主管、會計主管暨公司治理主管，自22日起生效。

LED 美國 董事

