卓揆感謝農民引領台灣農業 朝向創新、韌性及永續發展

行政院長卓榮泰16日出席「2025國家農業科學獎」（第四屆）頒獎典禮時表示，農業是國家立國的根本，在國家富強的過程當中，不能沒有農業的推動力。感謝所有獲獎團隊及獲獎人，引領國家在智慧農業、科技農業、精緻農業等各方面能創新、韌性、永續發展；政府將以政策引導、充裕經費及農業科技，提高農業品質及生產效率，進一步發展跨領域及跨國合作，讓臺灣的農業科技不僅向外輸出，也成為全世界的新典範。

卓榮泰表示，「國家農業科學獎」是臺灣農業科技界的「奧斯卡獎」，感謝所有獲獎團隊及獲獎人，引領國家在智慧農業、科技農業、精緻農業等各方面持續發展，也讓農業成為國家不可或缺的重要產業。農業是國家立國的根本，科技則能引領產業創新，在國家富強的過程當中，不能沒有農業的推動力，在座得獎者長年辛勤地在實驗室、田野間，上山下海進行農地的耕作、研發及生產，盼使農糧安全、農業生產、農民收益及經營環境永續獲得更多進展，他要代表政府與人民向大家表達最高的敬意。

卓榮泰指出，賴清德總統提出「國家希望工程」願景，農業即為其中重要一環，以「智慧、韌性、永續、安心」四大主軸，提供農業發展的政策方向，希望創造更安心的經營環境、更穩定的供需秩序及更安全的糧食安全。

卓榮泰表示，因應氣候變遷與人口結構改變，傳統耕作方式及生產模式，已無法解決當今農業遭受的問題，因此須不斷利用科技更新及智慧創新，以新思維及新做法，帶領臺灣農業取得更多進展，讓農業能更創新、韌性、永續發展。例如，能夠因應氣候變遷的新選育品種、可以有效防治各種病蟲害與延長保鮮期的新技術、讓水產棲地環境更永續的繁養殖技術等，這些新技術加上新的農業設備及建設，讓政府可以與農民在農業革命的道路上一起努力，也請農業部持續提供農民朋友在創新、研發及永續過程中所需協助。此外，有關總經費58億元的第二期冷鏈計畫，除了協助地方強化冷鏈設備外，也期待能加強農業合作社及農企單位的整合與合作。

卓榮泰強調，糧食安全是國安的重要一環，須確保國人的糧食安全在平時或災害來臨時皆不會受到威脅。為確保臺灣農業永續發展，政府將以政策引導、充裕經費及農業科技，提高農業品質及生產效率，進一步發展跨領域及跨國合作，讓臺灣的農業科技不僅向外輸出，也成為全世界的新典範。

卓榮泰也感謝農業部陳駿季部長及農業部所有同仁，在2個月前面臨非洲豬瘟來襲時，用盡所有方法將疫情侷限在案例場，未擴散至外縣市；而臺灣若要重返非疫區，必須向「世界動物衛生組織」通報後3個月內無新案例始得申請。卓院長請全國農民朋友與農業部一起努力完成這項目標，臺灣有信心、有能力、也有充足準備，要讓臺灣豬肉產品早日昂首挺胸重返國際社會。

卓榮泰提到，過去半年以來，臺灣遭受許多颱風襲擊，造成各地農損嚴重，農業部雖從各方面強化保護農作物安全的農業技術，但追根究柢，仍是希望在未來4年能有效、全面、積極整治所有可能發生危險的縣市管河川，因此經濟部已編列4年總經費1,000億元的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，以期大雨來襲時能將損害降至最低；然而該計畫第一年的147億元預算，以及農業部長陳駿季提及的農業科技預算等，整部明（115）年度中央政府總預算案皆仍停滯在立法院內。儘管如此，他還是會繼續努力，尋求立法委員的支持，讓政府能順利有充裕預算推動各項建設。

卓榮泰表示，15日他已依照憲法職責作成重要決定，不予副署11月14日通過的《財劃法》修正，他必須守護國家憲法、讓國家憲法正常運作，也必須維持國家的憲政體制。

卓榮泰強調，行政院守護憲法，就和農民朋友守護土地相同，土地是農民朋友的根，憲法是國家的根本大法，若失去了根，農民朋友將無法成功研發新品種、無法從事生產、無法追求進步；而國家失去了根本大法，也將失去對主權與安全的屏障及保護。

卓榮泰說，他願意陪著全國農民朋友，一起努力守護國家土地，也希望農民朋友支持政府守護國家憲法，「守住我們的根，守住國家的根本大法，才是我們未來必要走的一段路」，沒有土地，就沒有這個根；沒有憲法，就沒有國家的主權與安全。

卓榮泰表示，「從農業的生生不息，可以看見社會的世代正義，農業每一年的生產季，就像臺灣每一年、每一個世代在這塊土地努力一樣，努力維持生長過程、生命品質及生活方式，是我們共同追求的目標」。