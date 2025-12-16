快訊

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

台中前議長張宏年離世 檢方相驗認「死因不明」下周將解剖

國際無人機與AAM論壇登場 民航局：調整法規、推動雙邊認證接軌國際

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
2025國際無人機及先進空中交通論壇，民航局長何淑萍與貴賓講者合照。（民航局提供）
2025國際無人機及先進空中交通論壇，民航局長何淑萍與貴賓講者合照。（民航局提供）

交通部民航局16日舉辦「2025國際無人機及先進空中交通（AAM）論壇」，局長何淑萍致詞時表示，在確保安全前提下，持續調整法規與監理機制，並持續推動跨國雙邊認證，與國際接軌，期許台灣在無人機發展中扮演關鍵角色。

「2025國際無人機及先進空中交通（AAM）論壇」今天登場，論壇匯聚國內政府部門、學界與無人機製造業專家，也邀請美國、歐洲等民航主管機關及國際專家來台，分享無人機與AAM之法規、檢驗制度及國際標準最新脈動。

何淑萍表示，民航局在兼顧產業發展需求與確保飛航安全下，持續推動相關法規與監理機制之調整，促進無人機與AAM領域的跨域合作。同時也積極整合測試空域，透過系統化管理提供無人機測試空域，以支持產業發展。民航局也將持續推動跨國雙邊認證，與國際接軌，期許台灣在無人機發展中扮演關鍵角色。

交通部常務次長國顯肯定民航局推動無人機相關政策之成果。他表示，面對無人機可能威脅關鍵設施與機場安全的疑慮，交通部已與中科院合作完成機場防制系統建置。他指出，無人機具多元發展潛力，未來重點在於兼顧產業發展與安全需求，持續強化機場安全維護及無人機監管機制。

會中，美國聯邦航空總署（FAA）Mr. Caspar Wang說明美國無人機最新的Part 108視距外飛行管理法規草案，以及AAM的最新檢定管理政策方向與動力升力航空器(Powered-Lift)檢驗規範。

美國材料與試驗協會（ASTM）委員Mr. Andy Thurling解析國際標準組織在視距外飛行、偵測與避讓(DAA)等共識標準架構與技術要求；航空安全專家Mr. Vance Hilderman分享航空系統安全評估流程，以及如何應用在無人機飛控、通訊、導航系統開發安全分析。

德國檢測機構專家Mr. Marcel Visser則介紹歐洲無人機檢測規範最新進展，以及準入歐盟市場的無人機法規管理架構。透過與國際專家交流與分享，協助臺灣掌握全球法規整合的最新趨勢，並為未來行銷國際市場建置良好基礎。

論壇吸引國內近150位產官學界代表參與，民航局表示，將以本次論壇為起點，持續在完善檢驗標準、強化檢驗能量及深化國際合作等三大方向推動相關工作。

民航局強調，期盼透過持續強化檢驗制度及國際技術交流，推動台灣無人機產業朝向「安全化、創新化、國際化」發展，打造兼具韌性與國際競爭力的產業鏈。

無人機 民航局 美國 機場 交通部

延伸閱讀

期盼共創勞資雙贏 台灣虎航、長榮航空與工會簽署團協

台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

交通部肯定台灣虎航簽署團體協約 勞資自主協商成民航典範

台灣虎航首次簽訂團體協約 勞資關係邁入新里程碑

相關新聞

這麼強！龔明鑫：AI趨勢難擋 台積電生產多少賣多少

儘管近期AI前景遭到挑戰，懷疑AI泡沫可能就要破裂，可能直接影響台灣明年的經濟成長。不過，經濟部長龔明鑫對AI仍有信心，...

卓揆感謝農民引領台灣農業 朝向創新、韌性及永續發展

行政院長卓榮泰16日出席「2025國家農業科學獎」（第四屆）頒獎典禮時表示，農業是國家立國的根本，在國家富強的過程當中，...

立法院三讀通過技師法修正草案 工程會：優化技師執業環境

立法院於16日三讀通過技師法第11條及第42條修正條文。工程會指出，本次修法修正歧視性文字，落實身心障礙者權利公約（CR...

台電節電獎勵取消最低獎勵金84元 回歸「省多少、回饋多少」

為鼓勵民眾節約用電，台電積極推動節電獎勵，每年持續檢討精進方案，以提升方案效益。台電將自12月23日起調整節電獎勵方案，...

黑天鵝頻現！臺灣供應鏈管理重量級學者：過去成功經驗恐失效！

從席捲全球的疫情到突如其來的關稅戰，全球供應鏈已進入嚴峻的「韌性競賽」！身為國際供應鏈要角且位處地緣政治角力前線的臺灣該如何突圍？ 臺大進修推廣學院院長郭佳瑋，同時也是供應鏈管理與賽局理論應用領

政經體制攸關國家興衰 台大陳文章：理性溝通互信是進步關鍵

《經濟日報》與國立台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」16日登場。台大校長陳文章致詞時表示，政治體制與經濟制度深刻影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。