國際無人機與AAM論壇登場 民航局：調整法規、推動雙邊認證接軌國際

交通部民航局16日舉辦「2025國際無人機及先進空中交通（AAM）論壇」，局長何淑萍致詞時表示，在確保安全前提下，持續調整法規與監理機制，並持續推動跨國雙邊認證，與國際接軌，期許台灣在無人機發展中扮演關鍵角色。

「2025國際無人機及先進空中交通（AAM）論壇」今天登場，論壇匯聚國內政府部門、學界與無人機製造業專家，也邀請美國、歐洲等民航主管機關及國際專家來台，分享無人機與AAM之法規、檢驗制度及國際標準最新脈動。

何淑萍表示，民航局在兼顧產業發展需求與確保飛航安全下，持續推動相關法規與監理機制之調整，促進無人機與AAM領域的跨域合作。同時也積極整合測試空域，透過系統化管理提供無人機測試空域，以支持產業發展。民航局也將持續推動跨國雙邊認證，與國際接軌，期許台灣在無人機發展中扮演關鍵角色。

交通部常務次長國顯肯定民航局推動無人機相關政策之成果。他表示，面對無人機可能威脅關鍵設施與機場安全的疑慮，交通部已與中科院合作完成機場防制系統建置。他指出，無人機具多元發展潛力，未來重點在於兼顧產業發展與安全需求，持續強化機場安全維護及無人機監管機制。

會中，美國聯邦航空總署（FAA）Mr. Caspar Wang說明美國無人機最新的Part 108視距外飛行管理法規草案，以及AAM的最新檢定管理政策方向與動力升力航空器(Powered-Lift)檢驗規範。

美國材料與試驗協會（ASTM）委員Mr. Andy Thurling解析國際標準組織在視距外飛行、偵測與避讓(DAA)等共識標準架構與技術要求；航空安全專家Mr. Vance Hilderman分享航空系統安全評估流程，以及如何應用在無人機飛控、通訊、導航系統開發安全分析。

德國檢測機構專家Mr. Marcel Visser則介紹歐洲無人機檢測規範最新進展，以及準入歐盟市場的無人機法規管理架構。透過與國際專家交流與分享，協助臺灣掌握全球法規整合的最新趨勢，並為未來行銷國際市場建置良好基礎。

論壇吸引國內近150位產官學界代表參與，民航局表示，將以本次論壇為起點，持續在完善檢驗標準、強化檢驗能量及深化國際合作等三大方向推動相關工作。

民航局強調，期盼透過持續強化檢驗制度及國際技術交流，推動台灣無人機產業朝向「安全化、創新化、國際化」發展，打造兼具韌性與國際競爭力的產業鏈。