快訊

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

台中前議長張宏年離世 檢方相驗認「死因不明」下周將解剖

國發基金加碼海外投融資 額度倍增至600億元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

支持台商深化海外布局國發基金再加碼。國發基金管理會16日通過海外投資融資貸款第13期方案，整體額度由300億元擴增至600億元，並同步提高對中小企業及赴美投資案件的資金支持比重，以強化資金運用效能，協助企業拓展國際市場。

第13期方案有三大重點變革。第一，貸款總額度由12期的300億元，提高至600億元；第二，提高國發基金搭配款比例，中小企業赴海外投資，搭配款由原本的四分之三提高至全額，非中小企業赴美國投資，搭配款則由原本二分之一調高至三分之二。第三，除了搭配款模式外，也新增補助融資服務費的選項，新南向國家投資貸放餘額年息0.5％，非新南向國家則為0.3％。實施期間從即日起至2028年12月31日，每家廠商累計金額最高10億元。

國發會主委、國發基金召集人葉俊顯表示，由於第12期海外投融資貸款額度已全數用罄，顯示企業對海外布局資金需求殷切，國發基金因此續辦第13期方案，並擴大規模，以持續協助國內企業拓展國際市場。

至於提高赴美投資案件的搭配款比例，是否屬於行政院副院長鄭麗君所提及的「台灣模式」金融協助，國發基金說明，此一作法屬既有、長期辦理的常態性機制，本次僅是因應企業海外布局需求變化，適度提高對美投資的資金支持比重，屬於提前部署。國發基金強調，無論投資美國或其他地區，整體補助力道皆同步提升，政策方向在於鼓勵企業加速海外投資布局，而非針對單一市場量身訂作。

除海外投融資貸款外，國發基金也同步推動百億投資方案整合。結合產業主管機關，推動中小企業、文化創意產業、策略性服務業及製造業、AI新創、綠色成長與智慧機器人等多項百億投資基金間的資訊交流與協作，建置「投資整合管理平台」。

國發基金指出，投資整合管理平台將建立跨部會橫向溝通與投資治理架構，統一審查流程、管理制度與投資效益衡量，同時整合各部會既有資料，導入AI模組建構投資資料平台，定期彙整方案進度與投後管理資訊，強化投資執行與監督。

國發基金 中小企業 布局 國發會

延伸閱讀

兩家公銀因為國發基金派駐董事無法投資台積 金管會決定鬆綁

TPASS嘉義及嘉嘉南定期票 17日開放預購

川普稱俄烏終戰協議比以往更近達成 3/4烏人反對重大讓步

不痛就沒事？日醫揭「痔瘡不治療」演化史和非手術治療方案

相關新聞

這麼強！龔明鑫：AI趨勢難擋 台積電生產多少賣多少

儘管近期AI前景遭到挑戰，懷疑AI泡沫可能就要破裂，可能直接影響台灣明年的經濟成長。不過，經濟部長龔明鑫對AI仍有信心，...

卓揆感謝農民引領台灣農業 朝向創新、韌性及永續發展

行政院長卓榮泰16日出席「2025國家農業科學獎」（第四屆）頒獎典禮時表示，農業是國家立國的根本，在國家富強的過程當中，...

立法院三讀通過技師法修正草案 工程會：優化技師執業環境

立法院於16日三讀通過技師法第11條及第42條修正條文。工程會指出，本次修法修正歧視性文字，落實身心障礙者權利公約（CR...

台電節電獎勵取消最低獎勵金84元 回歸「省多少、回饋多少」

為鼓勵民眾節約用電，台電積極推動節電獎勵，每年持續檢討精進方案，以提升方案效益。台電將自12月23日起調整節電獎勵方案，...

黑天鵝頻現！臺灣供應鏈管理重量級學者：過去成功經驗恐失效！

從席捲全球的疫情到突如其來的關稅戰，全球供應鏈已進入嚴峻的「韌性競賽」！身為國際供應鏈要角且位處地緣政治角力前線的臺灣該如何突圍？ 臺大進修推廣學院院長郭佳瑋，同時也是供應鏈管理與賽局理論應用領

政經體制攸關國家興衰 台大陳文章：理性溝通互信是進步關鍵

《經濟日報》與國立台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」16日登場。台大校長陳文章致詞時表示，政治體制與經濟制度深刻影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。