國發基金加碼海外投融資 額度倍增至600億元

支持台商深化海外布局，國發基金再加碼。國發基金管理會16日通過海外投資融資貸款第13期方案，整體額度由300億元擴增至600億元，並同步提高對中小企業及赴美投資案件的資金支持比重，以強化資金運用效能，協助企業拓展國際市場。

第13期方案有三大重點變革。第一，貸款總額度由12期的300億元，提高至600億元；第二，提高國發基金搭配款比例，中小企業赴海外投資，搭配款由原本的四分之三提高至全額，非中小企業赴美國投資，搭配款則由原本二分之一調高至三分之二。第三，除了搭配款模式外，也新增補助融資服務費的選項，新南向國家投資貸放餘額年息0.5％，非新南向國家則為0.3％。實施期間從即日起至2028年12月31日，每家廠商累計金額最高10億元。

國發會主委、國發基金召集人葉俊顯表示，由於第12期海外投融資貸款額度已全數用罄，顯示企業對海外布局資金需求殷切，國發基金因此續辦第13期方案，並擴大規模，以持續協助國內企業拓展國際市場。

至於提高赴美投資案件的搭配款比例，是否屬於行政院副院長鄭麗君所提及的「台灣模式」金融協助，國發基金說明，此一作法屬既有、長期辦理的常態性機制，本次僅是因應企業海外布局需求變化，適度提高對美投資的資金支持比重，屬於提前部署。國發基金強調，無論投資美國或其他地區，整體補助力道皆同步提升，政策方向在於鼓勵企業加速海外投資布局，而非針對單一市場量身訂作。

除海外投融資貸款外，國發基金也同步推動百億投資方案整合。結合產業主管機關，推動中小企業、文化創意產業、策略性服務業及製造業、AI新創、綠色成長與智慧機器人等多項百億投資基金間的資訊交流與協作，建置「投資整合管理平台」。

國發基金指出，投資整合管理平台將建立跨部會橫向溝通與投資治理架構，統一審查流程、管理制度與投資效益衡量，同時整合各部會既有資料，導入AI模組建構投資資料平台，定期彙整方案進度與投後管理資訊，強化投資執行與監督。