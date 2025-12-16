台電節電獎勵取消最低獎勵金84元 回歸「省多少、回饋多少」

為鼓勵民眾節約用電，台電積極推動節電獎勵，每年持續檢討精進方案，以提升方案效益。台電將自12月23日起調整節電獎勵方案，取消最低獎勵金，回歸「省多少、回饋多少」，讓獎勵更能直接反映實際節電成果，讓真正努力節電的人更願意節電。此外，民眾也可透過台灣電力APP參加相關節電活動，達成指定任務即可獲得金點，100金點可折抵1元電費。

簡言之，台電將自今年12月23日起取消節電最低獎勵金（84元）制度，改以實際節電1度、回饋0.6元，估150萬戶受新制影響。台電估計，因此每年可改善台電財務約4億元。

根據台電統計，去年節電獎勵登錄戶約500萬戶中，約150萬戶適用最低獎勵金，上述用戶平均只省約50度，新制上路後，其節電獎勵回饋將從84元降至30元。

台電說明，自2014年起依節電度數計算獎勵金，如有實際節電，每度獎勵0.6元，並提供每期（2個月）最低獎勵金84元。考量現行制度已實施逾10年，為提升獎勵公平性並貼近用戶節電行為，2026年將以實際節電度數計算獎勵金，已登錄者免再登錄，尚未登錄的民眾只要上網登錄電號參加節電活動，當期用電量較去年同期減少，每省一度電可獲0.6元獎勵，節電越多，獎勵越多。台電統計，2024年全國近1,300萬戶次住宅用戶響應節電，全年節電約17億度，平均每戶每期省135度電，若依實際節電度數計算平均用戶每期可獲得81元。

台電指出，此次制度調整設有緩衝期，若帳單計費期間包含2025年12月22日以前，仍適用舊制。以一般住宅用戶為例，電費帳單計費期間起始日自2025年12月23日起適用，即兩個月一期的帳單將自2026年3月起改採新制度；每月出帳的用戶，則自2026年2月帳單起適用。

台電表示，除了節電獎勵活動，民眾也可透過台灣電力APP即時掌握自身用電及節電資訊，並於台灣電力APP參加住家節電預測，只要當期用電量比去年同期低，且實際用電度數不超過預測值，最高可獲得5,000金點。相關活動訊息均將於台灣電力APP公告，歡迎大家趕快下載台灣電力APP，共同節能減碳省荷包。

台電亦針對企業大用戶導入節電措施，包括時間電價、需量反應與節電服務團等需求面管理工具，並成立北、中、南節能診斷中心，提供免費節能輔導。配合政府深度節能政策，台電節電團隊自2024年至今已造訪超過5千家企業，預估節電效益近1.5億度。